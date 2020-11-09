İktidara yakın isim panikte: Yerel seçimi unutmayın

09 Kasım 2020 Pazartesi, 10:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa açıklaması sonrası konuyla ilgili belirsizlik sürerken "erken seçim" tartışmaları da gündemde.

Konuyla ilgili dikkat çeken bir yorum AKP'li eski vekil Şamil Tayyar'dan geldi. Tayyar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "3 yıla yakın zaman ve Meclis çoğunluğu varken erken seçime gitmenin hiçbir haklı sebebi olamaz" derken "İktidar, hani olur da erken seçime giderse, yerel seçimle birlikte düşünsün" uyarısında bulundu.

İşte Tayyar'ın paylaşımı: