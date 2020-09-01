İl Sağlık Müdürü: Karantinada olması gereken 262 kişi dışarıda

01 Eylül 2020 Salı, 19:23

son 20 gün içerisinde yapılan kontrollerde 2 bin 290 haneyi ziyaret ettiklerini ancak 262 koronavirüslü veya temaslı kişiyi evlerinde bulunamadığını belirten Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Gerekli yasal işlemler başlatıldı" dedi.

Ayrıca Oruç, yapılan denetimler sonucunda bir pozitif hasta evde bulunması gerekirken evden çıktığını ve şehirler arası yolculuğa çıkacağını da öğrendiklerini belirterek, "Ekiplerimizin dikkati sayesinde otobüse binmeden bu vatandaşımızı aldık. Bu tarz vakaları çok görüyoruz. Marketlere, eczaneye veya komşusuna giden, hasta ziyaretini kabul eden vatandaşlarımızı görüyoruz. Duyarlı olalım" ifadelerini kullandı.

Samsun'da görev yapan İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ve mobil denetim ekipleri her gün kapı kapı gezerek pandeminin yayılımını önlemek amacıyla mesai harcıyor.