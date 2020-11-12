İl Sağlık Müdürü uyardı: Salgında kritik seviyeye doğru gidiyoruz, kendinize gelin

12 Kasım 2020 Perşembe, 23:05

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda vatandaşları koronavirüs salgınına karşı uyardı. Benli, "Kayseri kritik noktaya doğru gidiyor. Lütfen kendimize gelelim. Hareketliliğimizi azaltalım. Mecburiyet olmayan durumlarda evimizden ayrılmayalım. Hafta sonları evimizden dışarı çıkmayalım. Karşılaştığımız herkesi virüs taşıyormuş gibi düşünerek hareket edelim” diyerek, salgının yayılma hızına dikkat çekti.