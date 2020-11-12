İl Sağlık Müdürü uyardı: Salgında kritik seviyeye doğru gidiyoruz, kendinize gelin

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, kentteki koronavirüs durumuna alakalı açıklamalarda bulundu.

DHA
12 Kasım 2020 Perşembe, 23:05
İl Sağlık Müdürü uyardı: Salgında kritik seviyeye doğru gidiyoruz, kendinize gelin
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Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda vatandaşları koronavirüs salgınına karşı uyardı. Benli, "Kayseri kritik noktaya doğru gidiyor. Lütfen kendimize gelelim. Hareketliliğimizi azaltalım. Mecburiyet olmayan durumlarda evimizden ayrılmayalım. Hafta sonları evimizden dışarı çıkmayalım. Karşılaştığımız herkesi virüs taşıyormuş gibi düşünerek hareket edelim” diyerek, salgının yayılma hızına dikkat çekti.


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