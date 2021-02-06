İl Sağlık Müdürü'nden İstanbullulara dikkat çeken uyarı

06 Şubat 2021 Cumartesi, 20:18

İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu tarafından yapılan açıklamada “Aman dikkat” denilerek vaka sayısının artış trendinde olduğuna dikkat çekildi.

Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Salgın kontrol altında ama bitmedi. Düşme eğiliminde olan pozitif vaka sayımız son hafta yükselme trendinde aman dikkat! Temizlik, mesafe ve maske kurallarına uyalım. Sıramız geldiğinde aşımızı yaptıralım.''