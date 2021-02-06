İl Sağlık Müdürü'nden İstanbullulara dikkat çeken uyarı
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, pozitif koronavirüs vaka sayısının son hafta yükselme eğiliminde olduğunu belirtti. İstanbullulara seslenen Memişoğlu," Düşme eğiliminde olan pozitif vaka sayımız son hafta yükselme trendinde aman dikkat" dedi.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu tarafından yapılan açıklamada “Aman dikkat” denilerek vaka sayısının artış trendinde olduğuna dikkat çekildi.
Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
''Salgın kontrol altında ama bitmedi. Düşme eğiliminde olan pozitif vaka sayımız son hafta yükselme trendinde aman dikkat! Temizlik, mesafe ve maske kurallarına uyalım. Sıramız geldiğinde aşımızı yaptıralım.''
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