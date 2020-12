İlaçtaki kur politikası nedeniyle, firmalar satıştan kaçınıyor

01 Aralık 2020 Salı, 06:00

İlaç için kur belirleme işleminin her yıl bir kez yapılması nedeniyle firmaların ilaç akışını kestiğini kaydeden Taşcıer, “Firmaların ilaç vermekten imtina eder duruma gelmesinin nedeni de berbat ekonomi yönetimidir” dedi.

CHP’li Taşcıer, Türkiye’de her yıl sonu “ilaç kıtlığı” yaşandığını dile getirerek “Bunun nedeni de ilaç fiyat kararnamesinde Avro kurunun olağanüstü derecede düşük ve yılda sadece bir kez belirlenmesidir. Her yıl yeni kur belirlemesi öncesi kimi ilaç firmaları ve depoları ilaç akışını kesiyor ve yine bir ilaç krizi dönemi başlıyor. Eczacılar ve vatandaşlarımızdan ilaç bulamadıklarına dair şikâyetleri duymaya başladık. Her yıl aynı dönemde bunu yaşıyoruz ancak çok basit bir çözüm önerisine bile kulak tıkanıyor” dedi.

Yurttaşların acil tedavi gerektiren durumlarda büyük zorluklar yaşadığını ifade eden Taşcıer, şunları dile getirdi: “Sabit döviz kuru belirleniyor belirlenmesine ama yıl içerisinde kötü ekonomi yönetimi nedeniyle TL’nin olağanüstü değer kaybı sonucu ilaç firmaları Türkiye’ye ilaç vermekten imtina ediyor. Bu yıl bir de pandemi sürecinden geçiyoruz. Geçen yıllarda tansiyon, diyabet, kanser gibi hayati önemi olan ilaçlar bulunamaz hale gelmişti. Şimdi içinde bulunduğumuz salgın döneminde, özellikle kronik rahatsızlığı olan kişilerin bu salgından daha çok etkilendiğini de düşünürsek, vatandaşın bir de ilaçlarına ulaşamaması durumun ne denli kritik olduğunu gösteriyor.”

‘SABİT KUR DEĞERSİZLEŞTİ’

Yılbaşında belirlenen sabit kur tutarının yıl sonunda neredeyse üçe katlanarak değerini kaybettiğine işaret eden Taşcıer, açıklamasını şöyle sürdürdü: “İthal ilaçlar için sabit Avro kuru 2018’de 2.69 TL, 2019’da 3.40 TL, 2020’de ise 3.81 TL olarak belirlenmişti. Bugün Avro kuru 9.32 seviyesine gelmişken, firmalar da hazır yeni kur açıklaması öncesi daha fazla bu fiyattan ilaç vermek istemiyor. Devlet tabii ki vatandaşın ilaca uygun fiyata erişimi için pazarlık etmek ve şartlarını ortaya koymak durumunda. Ancak makasın bu denli açılmasının ve firmaların ilaç vermekten imtina eder duruma gelmesinin nedeni de AKP’nin berbat ekonomi yönetimidir.”

Yerli ilaç sanayisinin yanlış politikalarla bitirildiğini kaydeden Taşcıer, Türkiye’nin ilaçta dışa bağımlı hale geldiğini, bu durumun firmalar için pazarlık gücü, Türkiye için ise ilaç krizi anlamına geldiğine dikkat çekti. Taşcıer, “Ülkemizde kronikleşen ilaç krizinin kesin çözümü, yerli ilaç sanayisinin kalkındırılması ve dışa bağımlılığın minimuma indirilmesidir” dedi.