İlçe milli eğitim müdürü ile AKP ilçe başkanı okulları birlikte denetledi!

04 Şubat 2021 Perşembe, 19:22

Diyarbakır Kayapınar'da İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak ile AKP Kayapınar İlçe Başkanı Uğur Delidere okulları birlikte teftiş etti.

AKP Kayapınar İlçe Başkanı Uğur Delidere, Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak ile okul ziyaretlerine ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Delidere Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sn. @aydinak1977 ile Pirinçlik Mahallemizdeki okullarda incelemelerde bulunup, Pirinçlik mahalle sakinlerimizi ziyaret ettik" ifadelerini kullandı.

Aydın Ak ise paylaşımında, "Kayapınar Akparti ilçe başkanı Uğur Delidere ile birlikte pirinçlikteki yeni açılacak okullarımızda incelemelerde bulunduk" dedi.

"AKP İLÇE BAŞKANI İLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ EL ELE"

İlçe milli eğitim müdürü ile AKP ilçe başkanının okulları birlikte denetlemesine tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, "Parti Devleti'nin yeni örneği bu kez Diyarbakır Kayapınar'da! AK Parti İlçe Başkanı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü el ele tutuşmuş okulları teftiş edip, mahalleliyi ziyaret etmiş.Atamayla hiç uğraşmayın, artık İl başkanları vali, ilçe başkanları kaymakamdır deyin olsun bitsin" ifadelerini kullandı.