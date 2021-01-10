İletişim fakülteleri için formasyon talebi: Her önüne gelen 'gazeteciyim' diyebiliyor

10 Ocak 2021 Pazar, 12:18

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı. Prof. Dr. Takımcı, iletişim fakültesi diplomasının formasyonunun tanınmamasının büyük eksiklik olduğunu vurguladı.

Gazeteciliğin günümüzün en önemli ve en sorumluluk gerektiren mesleklerinin başında geldiğini dile getiren Prof. Dr. Takımcı, “Basın ilkelerine ve etiğine uygun, evrensel ve objektif yayın felsefesini benimsemiş nice gazetecileri basın sektörüne kazandırmak adına Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak tüm gücümüzü seferber ediyoruz. 212 Sayılı Basın İş Kanunu ve 195 Sayılı Basın İlan Kurumu Kanunun 1961 yılında yürürlüğe girmesiyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanıyor. Bu vesile ile toplumun tarafsız, doğru ve zamanında bilgilendirilmesi adına gece-gündüz, tatil demeden zorlu şartlar altında türlü fedakârlıklarla çalışan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

"HER ÖNÜNE GELEN 'GAZETECİYİM' DİYEBİLİYOR"

Dünyanın iletişim çağını yaşadığına dikkat çeken Prof. Dr. Dilek Takımcı, buna rağmen iletişim fakültesi diplomasının formasyonunun tanınmamasının büyük eksiklik olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Takımcı, “Bizim alanla ilgili en çok üzüntü duyduğum şey; diplomamızın formasyonunun tanınmaması. Mesela bir ziraat mühendisi, diploması olmadan’ ziraat mühendisiyim’ diyemiyor ama bizim sektörde herkes, hiçbir eğitim almadan ‘gazeteciyim’ diyebiliyor. Mesleğimizin formasyonunun tanınmaması çok üzücü. Diplomasız insanların bizim mesleğimizi sahiplenerek, kendilerini bu alanda lanse etmeleri beni rahatsız ediyor. Her önüne gelen ‘gazeteciyim’ diyebiliyor. Sektörde diploması olmadan, mesleğin içinde yetişmiş insanlar da var. Ben bunlara karşı değilim. Ama kişi, medya sektöründe çalışacaksa, muhabir olacaksa ya da bir gazete kuracaksa mutlaka diplomaya sahip olmalı. Bu durum aynı zamanda meslekte yozlaşmanın önüne geçecektir. Mesela eczacı, diploma asmak zorunda. Biz de ‘sen hangi diplomayla gazete kuruyorsun?’ diyebilmeliyiz. Bunun düzenlemelerini yaparken bunlara dikkat etmek şart. Bizim diplomamızın da formasyonunun sağlanması gerekiyor” diye konuştu.