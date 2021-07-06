Ilıca’dan Ata’ya selam
Çeşme Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün Ilıca’ya gelişinin 95. yılını “Ilıca’dan Ata’mıza Selam” etkinlikleri ile kutlayacak. Etkinlikte Erol Evgin, Sunay Akın, Cenk Bosnalı sahne alacak.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir suikasti sonrasında Ilıca’ya gelip kalmasının 95. Yıl dönümü anısına 3 gün sürecek bir dizi etkinlik düzenlendi. 9-11 Temmuz tarihleri arasında Ilıca Taş İskele’de kutlanacak etkinlikler kapsamında Erol Evgin, Sunay Akın, Cenk Bosnalı gibi isimler yer alacak.
Anmaların ilk gününde Atatürk Fotoğrafları ve Eski Çeşme Fotoğrafları sergi açılışının ardından 19.30’da “Kadın Efeler” dans gösterisi ve Zeybek Gösterileri yer alacak. Gecenin finalinde ise Cenk Bosnalı sahne alacak.
Etkinliklerin ikinci gününde Çamdibi Bando eşliğinde gerçekleştirilecek Açılış Korteji ve Yelkenli Balıkçıların Deniz Korteji’nin ardından Erol Evgin sevilen şarkılarını Çeşmeliler için söyleyecek.
Etkinliklerin son gününde ise Tango ve Bale gösterilerinin ardından, Korcan Karar, Mehmet Culum, Yaşar Aksoy “Atatürk’ün Ilıca’sı adlı gösteriyi gerçekleştirecek.
Söyleşi sonrası Hakan Şensoy şefliğindeki Cumhuriyet Oda Orkestra’sının ardından Sunay Akın hikaye ve sunum anlatısı yapacak.
Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran Çeşmeli vatandaşlara Ata’nın Ilıca’ya gelişinin 95. Yıl dönümünü büyük coşkuyla kutlamak için çağrıda bulundu.
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