"İlişki sırası" cinayeti öncesi dövüldüğü için haksız tahrik indirimi uygulanmış
Ankara'da, sevgilisi Önder Çelik'i (44), aynı evde yaşadığı eşi Seher Çelik ile 'ilişki sırası' nedeniyle çıkan tartışmada göğsünden bıçaklayarak öldüren Gülyeşim Kavuştuk'un (41) 15 yıl hapis cezası aldığı davanın gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, Kavuştuk’a, cinayet öncesi Çelik tarafından dövüldüğü için haksız tahrik indirimi uygulandığı belirtildi.
Önder Çelik, 16 Aralık 2020'de, 2 çocuğunun annesi Seher Çelik ve sevgilisi Gülyeşim Kavuştuk ile birlikte yaşadığı evinde göğsünden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Çelik, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Önder Çelik'i, sevgilisi Gülyeşim Kavuştuk'un öldürdüğü belirlendi. Polis tarafından gözaltına alınan Kavuştuk, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan tutuklu Gülyeşim Kavuştuk, 9 Temmuz'da görülen karar duruşmasında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Kavuştuk’un cezası, haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanarak 15 yıla düşürüldü.
'OLAY SIRASINDA DARBEDİLDİ'
Kavuştuk'a verilen kararın gerekçesi açıklandı. Kavuştuk’un, ilişkiye girme sırası nedeniyle hem Önder Çelik hem de Seher Çelik ile tartıştığı belirtilen kararda, cinayeti haksız tahrik altında işlediğine dikkat çekildi. Önder Çelik'in, tartışma sırasında sanığı darbettiği, Adli Tıp Kurumu raporunda bunun sabit olduğu aktarıldı. Gerekçede, sanığa TCK’nın 29’uncu maddesinde yer alan 'Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli eylemin etkisi altında suç işleyen kimseye müebbet hapis cezası yerine 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilir’ hükmü gereği üst sınırdan 18 yıl hapis cezası uygulandığı, takdir indirimi ile bunun 15 yıla düşürüldüğü aktarıldı.
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