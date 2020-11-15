İlk beraberlikten sonuna kadar Atatürk ve İnönü
Nazmi Kal objektif bir yaklaşımla kaleme aldığı çalışmasında, dayanaksız ve asılsız iddialarla Atatürk ve İnönü’ye saldıran Cumhuriyet düşmanlarının tezlerini belgeler ve tanıkların ifadeleriyle çürütüyor.
Biri Mustafa Kemal diğeri Mustafa İsmet... İki Mustafa Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderine yön verdi. Gerek harp gerek barış zamanı hep birlikte yol aldılar. Ta ki son döneme kadar... Günü geldi yolları ayrıldı. İşte bu ayrılık Atatürk ve İnönü düşmanlarına bir malzeme oldu. Cumhuriyet düşmanları bunu kullanarak dayanaksız ve asılsız iddialarda bulundular. Bunlara bir cevap vermek şarttı! İşte Nazmi Kal’ın kaleme aldığı Atatürk - İnönü İlişkileri / İlk Beraberlikten Sonuna Kadar isimli kitabını bu duyguyla kaleme alınmış.
Kitabında, o günün olaylarını Atatürk'ün en yakınında bulunmuş İnönü'den Bayar'a, Sabiha Gökçen'den Afet İnan'a, yaverlerinden özel kalem müdürlerine kadar onlarca kişi ile konuşmuş, dönemin bakanlarının, paşalarının, milletvekillerinin anılarını okumuş bir kişi olarak sessiz kalamayacağını vurgulayan Nazmi Kal; “Bildiğim bu gerçekleri yazmamak tarihe ve özellikle İnönü Savaşlarının Kahramanı, Lozan'ın yaratıcısı, büyük devlet adamı İsmet İnönü'ye en azından saygısızlık olacaktı” diyor.
Ve objektif bir yaklaşımla kaleme aldığı çalışmasında, yakın tarihimize ilişkin en merak edilen, karanlıkta kalmış pek çok konuyu belgeler ve tanıkların ifadeleriyle aktarıyor.
Atatürk - İnönü İlişkileri / İlk Beraberlikten Sonuna Kadar / Nazmi Kal / Nazmi Kal Yayınları / 272 s. / Ekim 2020.
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