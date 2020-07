İlk lavanta hasadı Başkan Gürün’den

07 Temmuz 2020 Salı, 15:43

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olmasının yanı sıra önemli bir tarım kenti olan Muğla’da son yıllarda tarım sektöründe de önemli bir noktaya gelindi. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe’nin Yerkesik Yeniköy Mahallesinde oluşturulan lavanta tarlaları yöre halkının ve Muğla bölgesine tatile gelen vatandaşların ilgi odağı oldu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Muğla’da görev yapan gazeteciler ile birlikte lavanta tarlasında incelemelerde bulundu ve ilk hasadı gerçekleştirdi.

Muğla’nın turizm kenti olduğu kadar tarım kenti olduğunu da vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “ Muğla’da entegre bir tarım sistemi oluşturduk. 2015 yılında biz bu işe başladığımızda Muğla turizm kenti tarım da yapıldığı kadar yapılıyor denilmişti. Ne gerek var diyenler oldu. Şu anda Dünya’nın ve Türkiye’nin geldiği konum tarımın ne kadar önemli olduğu ve devlet politikası olarak tarımın desteklenmesi gerektiği ortaya çıktı. Biz buna 2015 yılında başlamıştık. Sadece lavanta ve tıbbi aromatik bitkiler değil. Ceviz dağıtımı, sakız ağacı fidan dağıtımı, hayvancılıkla ilgili keçi dağıtımı, kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın en büyük ihtiyacı olan süt tanklarını Seydikemer’den Kavaklıdere’ye kadar kooperatiflere veriyoruz. Dünya’da çam balı üretiminde birinci olan arıcılarımıza destek sağlıyor, petek temizliği yapıyoruz. Bal üretimi ile ilgili eğitimler veriyoruz. Çok çeşitli alanlarda tarım ve hayvancılıkta Muğla’nın tüm alanlarını yüzde yüz değerlendirilmesini önemsiyoruz.” dedi.

Başkan Gürün, “Boşta bırakılan tarlanın olmaması lazım. Ekilen tarlanın en fazla ürünü nereden alacağının tespitini yapıyoruz. Ürün alınmasının ardından pazarlanmasını sağlıyoruz. Bunu yaparken kooperatifleri baz alıyoruz. Üretim kooperatifleri varsa onlarla iş birliği yapıyoruz. Eğer yoksa kadınların çoğunlukta olduğu kooperatiflerin kurulmasına yardımcı oluyoruz. Bu kooperatifleri birleştirerek sektör sektör üretim birlikleri kooperatifleri oluşturacağız.

Bunun yanı sıra ürünlerin satışı içinde tüketim kooperatifleri kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Son olarak tüketim kooperatiflerini kurmak ve yaygınlaştırmak istiyoruz. Üretim kooperatifinden tüketim kooperatifine zincir kurmak istiyoruz. MELSA şirketimiz şu anda bu ürünlerin satışını, kadınlarımız evlerinde ürettiği ürünleri satıyor. Öncelikle Muğla’nın her yerinde daha sonra Türkiye genelinde birbirlerinden alışveriş eden ve özellikle kadınların oluşturduğu kooperatiflerin ağını kurmak istiyoruz. Kadınlarla ilgili ilk olarak alım garantili çiçek başlattık. Şu an Türkiye’nin her yerine çiçek gönderiliyor. 2 sera ile başladık. Şu an 27 seraya çıktı.” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Menteşe ilçesi Yerkesik Yeniköy Mahallesi’nde 27 dönümlük arazinin 5 dönümüne lavanta diktiğini söyleyen Başkan Gürün lavantanın güzellikleri ile kıyısal Muğla’yı, hasat edildikten sonra yağı ile de kırsal Muğla’yı memnun ettiğini söyledi. Başkan Gürün; “Muğlamızın toprakları ne eksen yetişecek nitelikte ve verimlilikte topraklar. Koku Vadi projemizi hayata geçirdiğimiz 27 dönümlük arazimizin 5 dönümüne lavanta diktik. Lavanta güzellikleri ile çekim merkezi olurken yağı ile de üreticisine kazandırıyor. Türkiye’nin en kapsamlı Yerel Tohum Merkezi’ni kurduğumuz Muğlamızda distilasyon tesisi ile bu lavantaların yağını çıkarıyoruz. Bunun yanında kekik, adaçayı, biberiye, nane, mercanköşk üretiyoruz. Kadınlarımızın kurduğu kooperatiflerle bu ürünleri aracısız halkımıza ulaştırıyor, üreten köylümüzün kazanmasını sağlıyoruz.” dedi.