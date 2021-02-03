İmamoğlu: Boğaziçili gençlerle buluştuk
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Boğaziçili gençlerle buluştuğunu belirterek, "Gençlere şiddet son bulmalı ve yetkili makamlar onları dinlemeli" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyşe Başkanı Ekrem İmamoğlu, Boğaziçi Üniversitesi’ne Melih Bulu’nun AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atanmasının ardından başlayan eylemlerde, "Liyakatli, demokratik üniversite talebiyle şiddet içermeyen protestolar düzenleyen Boğaziçili gençlerle" buluştuğunu duyurdu.
Twitter hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, "'Tek amacımız rektör atama yöntemine karşı bilimin ve üniversitenin onuruna sahip çıkmak' diyorlar. Gençlere şiddet son bulmalı ve yetkili makamlar onları dinlemeli" dedi.
İmamoğlu, Boğaziçili öğrencilerin taleplerini de sıraladı:
"Boğaziçili gençlerin makul ve haklı talepleri şöyle;
1) Arkadaşlarımız serbest bırakılsın
2) Öğrencilere polis müdahalesi dursun
3) Medyada bize uygulanan, fiziksel ve duygusal karalama kampanyası son bulsun
4) Rektör istifa etsin, rektörlük seçimi üniversite bünyesinde olsun."
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