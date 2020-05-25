İmamoğlu duyurdu: Sağlık çalışanlarına 3 ay daha ücretsiz

25 Mayıs 2020 Pazartesi, 20:39

İmamoğlu, 18 Mart'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tüm sağlık çalışanlarına bu süreçte toplu taşıma ve İSPARK ücretsiz olacak" demişti. Bugün yeni bir açıklama yapan İmamoğlu, sağlık çalışanlarına sağlanan toplu ulaşım ve İSPARK otoparklarının ücretsiz kullanım hakkının 3 ay daha uzatıldığını açıkladı.

Twitter üzerinden açıklama yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında yaşamlarını ortaya koyarak fedakarca emek veren sağlık çalışanlarımıza sağladığımız toplu ulaşım ve İSPARK otoparkları ücretsiz kullanım hakkı 3 ay daha uzatılmıştır"