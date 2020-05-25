İmamoğlu duyurdu: Sağlık çalışanlarına 3 ay daha ücretsiz
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sağlık çalışanlarına sağlanan toplu ulaşım ve İSPARK otoparklarının ücretsiz kullanım hakkının 3 ay daha uzatıldığını açıkladı.
İmamoğlu, 18 Mart'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tüm sağlık çalışanlarına bu süreçte toplu taşıma ve İSPARK ücretsiz olacak" demişti. Bugün yeni bir açıklama yapan İmamoğlu, sağlık çalışanlarına sağlanan toplu ulaşım ve İSPARK otoparklarının ücretsiz kullanım hakkının 3 ay daha uzatıldığını açıkladı.
Twitter üzerinden açıklama yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında yaşamlarını ortaya koyarak fedakarca emek veren sağlık çalışanlarımıza sağladığımız toplu ulaşım ve İSPARK otoparkları ücretsiz kullanım hakkı 3 ay daha uzatılmıştır"
Video Haberler
- Polis şiddeti bitmiyor: Bu kez de Zeytinburnu'nda...
- Sivas'ta su kanalında şaşkına çeviren görüntüler
- Önce hamile kadını tekmeledi sonra polise saldırdı
- Hava alalım dediler, 12 bin 600 lira ceza yediler
- Yolcu uçağında yumruk yumruğa 'sosyal mesafe' kavgası
- Cumhurbaşkanlığı'nda çalışıyorum, küçük bir ceza yazın
- İmamoğlu'nu çileden çıkaran olay!
- Bir skandal daha! Plaj kıyafeti giyip parti yaptılar
- Yer: Antalya... Mayıs ayında büyük şaşkınlık yaşadılar
- İstanbul'da pitbull dehşeti kamerada