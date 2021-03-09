İmamoğlu mesajının ardından İYİ Parti İl Teşkilatı toplandı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” dolayısıyla attığı tweetin ardından İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, 39 ilçe başkanını acil olarak toplantıya çağırdı. Toplantıda ilçe başkanları İmamoğlu’nun tweetinden açıkça rahatsızlık duyduğunu belirtirken, Kavuncu’nun İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu’nu arayarak partideki rahatsızlığı aktardığı öğrenildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı paylaşımda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ı yan yana getirmesi İYİ Parti teşkilatlarında tepkiye neden oldu. Partililerin yaşadığı rahatsızlığı yaptığı açıklama ile Meral Akşener de dile getirirken, İmamoğlu “Mesajımız iyi duygular ile yazılmıştır. Kimse arkasında bir şey aramasın” dedi.
Ancak İmamoğlu 8 Mart mesajını paylaştığı andan itibaren İYİ Parti’nin İstanbul’daki il ve ilçe yöneticileri başta olmak üzere büyük bir kesim atılan mesajda düzeltilmeye gidilmesini istedi. İmamoğlu’nun mesajına İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu da tepki gösterirken, İstanbul’da 39 ilçe başkanını dün 8 Mart etkinliklerinin ardından durum değerlendirmesi için acil toplantıya davet ettiği öğrenildi.
İl Başkanlığı’nda saat 16.00 sıralarında gerçekleşen toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmede tek tek söz alan ilçe başkanları rahatsızlığın 8 Mart kutlaması olmadığı, HDP yönetiminin terörle arasına bir mesafe koyamamasından duyulan rahatsızlığın bilinmesine karşın böyle bir mesaj paylaşımının yapılması olduğunu dile getirdi.
İMAMOĞLU VE KAFTANCIOĞLU GÖRÜŞTÜ
Ayrıca ilçe başkanları parti örgütünden çok sayıda mesaj ve telefon aldıklarını belirttiği ve bu durumun bir kez daha yaşanmaması için gerekli diyalogların kurulmasını talep ettiği öne sürüldü. İlçe başkanlarının konuşmalarını tek tek dinleyen Kavuncu’nun “Millet ittifakı önemli. CHP ve biz ayrı partileriz fakat ittifakı önemsiyoruz. Öte yandan doğruya doğru yanlışa yanlış demeliyiz. Ekrem Bey’in Genel Başkanımız Meral Akşener ile HDP Genel Başkanının ismini yan yana getirilmesini doğru bulmadık” dediği kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, Buğra Kavuncu’nun teşkilatın tepkisini ve duyduğu rahatsızlığı yaptığı telefon görüşmeleri ile İmamoğlu’nu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na ilettiği, teşkilatın durumdan rahatsız olduğunu ve hassasiyet taşıyan bu konularda daha dikkatli olunması gerektiğini söylediği öğrenildi.
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