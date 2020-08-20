İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'öç alma' yanıtı

20 Ağustos 2020 Perşembe, 18:23

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), “Bölgesel İstihdam Ofisleri”nin 5’incisini; Küçükçekmece, Şişli, Kartal ve Sancaktepe’nin ardından Büyükçekmece’de açtı.

Açılışta konuşan işsizlik, deprem gibi şehrin can alıcı problemleri hususunda, devletimizin her kurumuyla çalışmaya, hatta emre amade olduklarını” belirtti,

Daha önce açtıkları 4 istihdam ofisinde, 6 bini aşkın kişiye iş imkanı yarattıklarını belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

DİMDİK DURACAĞIZ

Eğer bu şehre bir ihanet varsa, eğer bu şehre bir kötülük yapılmak isteniyorsa, bu şehrin hayatı alabora edilmek isteniyorsa, doğası yok edilmek isteniyorsa, şehircilik adına hiçbir anlamı olmayan, yarınlardaki nesillerin büyük bir beddua edeceği bir nesil olmak istiyorsak, böylesi vahim bir projenin, adına ben proje de demiyorum, Kanal İstanbul’un karşısında da 16 milyon adına dimdik duracağız.

MEGA PROJE

Üretmek, emekçiyi desteklemek, insana dokunmak, insan odaklı iş yapmak, günümüzün dünyasında insana hizmet eden işler üretmek; işte onlardır ‘mega proje’. Mega proje, uçmadığınız havalimanına, Geçmediğiniz köprüye para ödemek değildir. Mega proje; bir şehri alabora edecek, anlamsız, fütursuz, hiçbir şekilde insana dokunmayan, hatta bu şehrin geçmişten gelen değerlerini ve geleceğe dair umutlarını yok eden proje demek değildir. Mega proje; işe, aşa, insana, emeğe saygı gösteren ve çözüm üreten işlerdir.”

GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ

Dünyada belki de genç nüfusunda bu kadar yoğun işsizliği yaşayan bir toplum yok. Yüzde 25 fire veriyorsunuz şu anda. Okuttuğumuz, okuttuğumuzu düşündüğümüz her 3 gençten birinin ne yazık ki, mesleği konusunda yeterli donanımı yok. Halbuki bizim gençlerimiz; zekidir, çeviktir, karakterlidir. Biz gençlerimize güveniyoruz.

Birileri işsizlikten kaçıp başka gündemle toplumu oyalamaya devam etsinler. Biz, onların yarattığı işsizlikle yüzleşip, çare üretip, o insanların yaralarına merhem gönüllerine umut olmaya devam edeceğiz. Biz, İstanbul gibi bir kentte yoksulluğu değil, zenginliği konuşmak zorundayız. Biz, İstanbul gibi bir kentte işsizliği değil, Türkiye'nin her yerine iş imkanı yayan bir şehir motivasyonu yaymalıyız. İstanbul eğer bugün bu durumdaysa eğer, yoksullukla çırpınıyorsa işte o bugüne kadar ki hem Türkiye'nin hem de İstanbul'un yönetim sorununun sonucudur. Ama biz bunu buradan tersine çevireceğiz.

PARTİZANLIK

İnşallah hem şehrimiz hem ülkemiz bu anlamda, özellikle ekonomik anlamda değerli bir süreci inşallah başaracaktır. Hep birlikte bu süreci tersine çevireceğiz. Biz, partizanlığı sadece Büyükşehir binasından söküp atmaya değil; İstanbul’un 39 ilçesinden de söküp atmaya geldik.