İmamoğlu'nu şikayet eden kişinin FETÖ'yü öven paylaşımları ortaya çıktı

22 Şubat 2021 Pazartesi, 23:56

İstanbul Ekmek Üreticileri Derneği, 1 liraya ekmek satarak İstanbullunun ucuz ekmek ihtiyacını karşılayan İBB’ye bağlı İstanbul Halk Ekmek’i (İHE) İstanbul Valiliği’ne şikâyet etti.

Dernek, 4 Şubat 2021 tarihinde İstanbul Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü'ne verdiği dilekçede, Halk Ekmek büfelerinin fırıncılar için halksız rekabet yarattığını, ekmeğin siyasete alet edildiğini savundu.

FETÖ'YÜ ÖVEN PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Fakat diğer yandan İBB’yi şikâyet etmesinin ardından adı çok konuşulan EKÜDER Başkanı Ahmet Zeki Sarıhan’ın, terör örgütü FETÖ lideri Fethullah Gülen’e selam gönderdiği paylaşımları ortaya çıktı.

Sarıhan’ın 2013 yılında yaptığı söz konusu paylaşımlarında FETÖ’yü politikleşme suçlamasının ardından “Erzurum'dan kalkıp, önce Türkiye, ardından bütün dünyaya uzanan büyük dava ve misyon adamı, Gülen'in sevgi ve hürmetle selamlıyorum” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

İşte o tweetler: