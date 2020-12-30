IndieWire'dan yeni liste: 2020'nin gözden kaçmış 20 filmi
IndieWire, 2020'nin gözden kaçmış 20 filmine yer verdiği bir liste yayımladı. Listede "Babyteeth", "And Then We Danced", "Relic" ve "Tesla" gibi yapımlar yer aldı.
IndieWire, 2020'nin gözden kaçmış 20 filmine yer verdiği bir liste yayımlandı.
IndieWire listesinde başrolde Eliza Scanlen'ın yer aldığı "Babyteeth", Levan Akin imzalı "And Then We Danced", dünya prömiyerini 2020 Sundance Film Festivali’nde yapan "Relic", Justin Kurzel’in son filmi "The True History of the Kelly Gang", Liam Neeson ve Lesley Manville'in başrollerini üstlendiği "Ordinary Love" gibi filmler yer aldı.
2020'nin gözden kaçmış 20 filmi:
A Sun – Chung Mong-hong
Miss Juneteenth – Channing Godfrey Peoples
The True Adventures of Wolfboy – Martin Krejcí
And Then We Danced – Levan Akin
Come to Daddy – Ant Timpson
Olympic Dreams – Haskell Wexler
Relic – Natalie Erika James
Ordinary Love – Lisa Barros D’Sa ve Glenn Leyburn
The Other Lamb – Malgorzata Szumowska
Premature – Rashaad Ernesto Green
Tigertail – Alan Yang
The True History of the Kelly Gang – Justin Kurzel
Selah and the Spades – Tayarisha Poe
Babyteeth – Shannon Murphy
I Used to Go Here – Kris Rey
Spree – Eugene Kotlyarenko
Tesla – Michael Almereyda
To The Stars – Martha Stephens
Proxima – Alice Winocour
Radioactive – Marjane Satrapi
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