IndieWire'dan yeni liste: 2020'nin gözden kaçmış 20 filmi

30 Aralık 2020 Çarşamba, 10:00

IndieWire, 2020'nin gözden kaçmış 20 filmine yer verdiği bir liste yayımlandı.

IndieWire listesinde başrolde Eliza Scanlen'ın yer aldığı "Babyteeth", Levan Akin imzalı "And Then We Danced", dünya prömiyerini 2020 Sundance Film Festivali’nde yapan "Relic", Justin Kurzel’in son filmi "The True History of the Kelly Gang", Liam Neeson ve Lesley Manville'in başrollerini üstlendiği "Ordinary Love" gibi filmler yer aldı.

2020'nin gözden kaçmış 20 filmi:

A Sun – Chung Mong-hong

Miss Juneteenth – Channing Godfrey Peoples

The True Adventures of Wolfboy – Martin Krejcí

And Then We Danced – Levan Akin

Come to Daddy – Ant Timpson

Olympic Dreams – Haskell Wexler

Relic – Natalie Erika James

Ordinary Love – Lisa Barros D’Sa ve Glenn Leyburn

The Other Lamb – Malgorzata Szumowska

Premature – Rashaad Ernesto Green

Tigertail – Alan Yang

The True History of the Kelly Gang – Justin Kurzel

Selah and the Spades – Tayarisha Poe

Babyteeth – Shannon Murphy

I Used to Go Here – Kris Rey

Spree – Eugene Kotlyarenko

Tesla – Michael Almereyda

To The Stars – Martha Stephens

Proxima – Alice Winocour

Radioactive – Marjane Satrapi