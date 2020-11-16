İndirimler izinli ve yılda iki kez olmak üzere sınırlandırılmalı

16 Kasım 2020 Pazartesi, 06:00

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kasım ayında gündeme gelen indirimlerin aldatmaca haline dönüştüğünü belirterek tüketicinin “Efsane Cuma”, “Yalnızlar Günü”, “Efsane Kasım” kampanyalarıyla aldatıldığını açıkladı.

“Ortada indirim diye bir şey yok. Fiyatların önce şişirilip, ardından da indirim adı altında eskisinden bile daha pahalı fiyata satıldığını herkes biliyor” diyen Bendevi Palandöken, “Pandemiden dolayı işsiz kalan, işleri sekteye uğrayan çok sayıda esnafımız ve vatandaşımız varken bazı firmaların bu sahte kampanyalarla bire bin katma çabası adil değil” diye konuştu.

Bazı firmalar tarafından adeta vurguna çevrilen indirim aldatmacalarına karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini ifade eden Palandöken, şöyle konuştu: “Hiç kimse yüzde 80 zarar ederek satış yapmaz. Bu rakamlarla aslında kendilerini ele veriyorlar. Bu tarz indirim aldatmacalarına karşı vatandaşlarımız uyanık olmalı. Özellikle internet üzerinden kıyafet, ayakkabı, parfüm, aksesuvar, mobilya, halı, perde vb. gibi ürünler gözle görülmeden alınmamalı. Mobilya gibi ürünler internetten değil, esnaftan alınmalı.” Palandöken indirimin izinli olarak yılda iki kez yapılması gerektiğini de belirterek “Bu tarz yanıltıcı kampanya ve reklam yapan firmalara cezai işlem uygulanmalı” dedi.