ING önünde Ozan Güven protestosu

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 15:43

Kartal Kadın Dayanışması üyesi kadınlar, Ozan Güven'in reklam filmlerinde oynadığı ING'yi ve devam eden dizisi “Babil” in yapım şirketi olan Ay Yapım’ı sözleşmelerini feshetmeye çağırarak, banka önünde basın açıklaması okudu.

Kadınlar açıklamada, "Biz kadınlar her davanın olduğu gibi bu davanın da takipçisi olacağımızı buradan duyuruyoruz. Tüm kadınları kadına yönelik her türlü şiddete karşı ses çıkarmaya, birarada olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pandemi süreciyle beraber bir kez daha görmüş olduk ki kriz dönemlerinden en çok etkilenen kesim yine kadınlar oluyor. Şiddet, cezasızlık; infaz yasası ile evlere gönderilen erkekler, kadınların ev içi bakım emeğinin artması ve görünmez kılınması bu tabloyu daha da öne çıkarıyor. Türkiye’de her gün en az 3 kadın erkekler tarafından öldürülüyor.

Kısa bir süre önce hepimizin yakından takip ettiği bir kadın şiddeti vakası daha gündeme geldi. Kendisine şiddet uygulayan Ozan Güven’i aldığı darp raporuyla birlikte mahkemeye veren Deniz Bulutsuz’un bizler de yanındayız. Ozan Güven var olan konumunu kullanarak Deniz Bulutsuz’a yaşattığı fiziksel ve duygusal şiddeti yalandı; esas şiddete uğrayanın kendisi olduğunu iddia etti. Sanıyorlar ki, kol kırılır yen içinde kalır. Ancak Deniz Bulutsuz susmadı; bizler de susmuyoruz!

Ülkemizde kadınlar her gün fiziksel, psikolojik, dijital, ekonomik, sosyal ve flört gibi şiddetin çeşitli biçimlerine maruz bırakılıyor. Kadına yönelik şiddete karşı hiç önlem almadan “Evde kal” çağrısı yapan erkek egemen devlet, kadınların isyanını duymazdan geliyor. Sorumlular, kadınları evlerinde şiddetle başbaşa bırakarak hiçbir önlem almıyor; birçok kadının koruma kararı ya da sığınak talebi ve diğer şikayetleri işlem yapılmaksızın reddediliyor. Göz göre göre kadınlar şiddete ve ölüme bırakılıyor.

Her dönem kadın haklarına saldıran iktidar, şimdi de İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasına yönelik söylemlerde bulunuyor. Kadınların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi'ni feshedici politikalara rağmen biz kadınlar haklarımızdan ve hayatımızdan vazgeçmiyoruz.

Kartal Kadın Dayanışması olarak İngbank’ı ve devam eden dizisi “Babil” in yapım şirketini olan Ay Yapım’ı Ozan Güven’le olan sözleşmesini feshetmeye, kadına yönelik şiddete sessiz kalmamaya çağırıyoruz. Biz kadınlar her davanın olduğu gibi bu davanın da takipçisi olacağımızı buradan duyuruyoruz. Tüm kadınları kadına yönelik her türlü şiddete karşı ses çıkarmaya, birarada olmaya davet ediyoruz."