İngiltere Rolls-Royce'a yardımı gündemine aldı

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 12:18

İngiltere, dünya çapında 52 bin çalışanının 9 binini işten çıkaracağını açıklayan motor üreticisi Rolls-Royce'a nasıl yardım edebileceğini ve hükümetin bu sektörü destekleyebilmesi için hangi opsiyonlara sahip olduğunu gözden geçirecek.

İngiltere Adalet Bakanı Robert Buckland, Rolls Royce çalışanlarına devletin yardım edip etmeyeceğiyle ilgili soruya, "Açıkçası, işveren ile opsiyonları gözden geçirmek için çalışma yapmamız gerekiyor," dedi.

Buckland, "Hepimiz sadece Rolls Royce'a değil, sektörün geneline ve aynı zamanda bunun tedarik zincirine olan yansımalarına bakıyor olacağız. Ekonomimizin yüksek kalifiye olan bu sektörüne yardım etmek için plan ve eylem anlamında elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.