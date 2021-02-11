İngiltere Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs salgınında "tatil yorumu"
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock İngiliz hükümetinin insanların yaz tatiline çıkabilmesi için "elinden gelen her şeyi" yaptığını söyledi.
İngiliz hükümeti, ülkesindeki insanların yaz tatiline çıkabilmesi için elinden gelen her şeyin yapıldığını belirtti. Ancak rezervasyon yapılıp yapılmaması konusunda kesin bir şey söylemedi.
İngiltere'nin güney batısında tatil planı yaptığını söyleyen Hancock Sky News'e yaptığı açıklamada, “İnsanların kesin bir şey duymak istediğini biliyorum ama pandemi döneminde kesin konuşmak zor” dedi.
“KESİN BİR ŞEY SÖYLEYEMİYORUM”
İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps da dün, İngilizlerin bu sene yurtiçinde ya da dışında tatil yapıp yapamayacaklarının koronavirüsün ve özellikle yeni mutasyonlarının aşılara nasıl cevap vereceğine bağlı olduğunu söylemişti. Shapps “Maalesef insanların yurtiçinde ya da tatile gidip gidemeyeceği konusunda kesin bir şey söyleyemiyorum” demişti.
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