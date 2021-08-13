İngiltere Savunma Bakanı'ndan Afganistan'da iç savaş uyarısı
ABD’nin çekilmesinin ardından Afganistan'da ilerleyişi sürdüren Taliban, Avrupa'da da endişeye neden oluyor.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Afganistan’daki durumu değerlendiren bir açıklamada bulundu. Bakan, Afganistan'ın iç savaşa doğru gittiğini belirterek, Batılı ülkelerin tek bir yapıdan müteşekkil olmayan Taliban'ın farklı çıkarlara sahip ve kendi içinde rekabet eden çok sayıda gruptan oluştuğunu anlaması gerektiğini ifade etti.
Wallace BBC'ye yaptığı açıklamada, "İngiltere, Afganistan'ın savaş ağaları, çeşitli vilayetler ve aşiretlerden tarafından yönetilen bir ülke olduğunun farkına 1830'larda varmıştı. Eğer dikkatli olmazsanız, iç savaşın içinde kendinizi buluyorsunuz. İç savaşa doğru gittiğimizi düşünüyorum" dedi.
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