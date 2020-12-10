Pfizer/BioNTech aşısını ilk vurulan 90 yaşındaki kadın hissettiklerini anlattı

10 Aralık 2020 Perşembe, 11:48

Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği koronavirüs aşısı İngiltere’de 90 yaşındaki Margaret Keenan isimli bir kadına uygulandı. Aşı uygulamasından evine dönen Keenan, nasıl hissettiğini anlattı.

Coventry kentindeki bir üniversite hastanesinde koronavirüs aşısı olan Margaret Keenan, aşıyı alan ilk kişi olduğunun altını çizerek, ‘normalliğe dönmeye çalıştığımız şu günlerde dün hem benim için hem de hepimiz adına büyük bir gündü’ ifadesini kullandı. Keenan sözlerini, “Kendimi harika hissediyorum ve eve gidip ailemle kaliteli zaman geçirebildiğim için çok mutluyum” şeklinde sürdürdü.

Dpa haber ajansının aktardığına göre Keenan, ailesine ve kendisine gelen olumlu yorumlardan çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Herkesi kendilerinden istenildiğinde aşılarını yaptırmaya çağırdığını" ifade etti.

İNGİLTERE AŞIYA ONAY VEREN İLK ÜLKE OLMUŞTU

İngiltere'de Ulusal İlaç ve Sağlık Ürünleri Denetleme Kurumu (MHRA), Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in, Pfizer ile geliştirdiği) koronavirüs aşısının yaygın kullanımına 2 Aralık'ta izin vermişti. Ulusal Ortak Aşılama ve Bağışıklama Komitesi (JCVI), ülkede toplu Covid-19 aşılamasına ilişkin "öncelikliler" listesi açıklamıştı.

Buna göre, aşılamanın öncelikli yapılacağı gruplar, bakımevinde kalanlar ve bakıcıları, 80 yaş üstündekiler ile sağlık çalışanları, 75 yaş üstündekiler, 70 yaş üstündekiler ve klinik olarak savunmasız olanlar, 65 yaş üstündekiler, 16-64 yaş arasında ölüm riskini barındıran hastalıklara sahip olanlar, 60 yaş üstündekiler, 55 yaş üstündekiler ve 50 yaş üstündekiler şeklinde sıralanmıştı.