İngiltere’de seyahat yasağı için yalan söyleyenlere hapis cezası

10 Şubat 2021 Çarşamba, 16:29

Hükümetin havalimanlarının çevresinde bulunan 16 otelden 4 bin 600 oda için sözleşme imzaladığını açıklayan Hancock, yolcuların karşılayacağı 10 günlük otel ücretini bin 750 sterlin olarak belirlediklerini söyledi.

Hancock, seyahat yasağı konulan “kırmızı liste”deki ülkelerden İngiltere’ye giriş yaptıktan sonra karantinaya girmeyenlere 5 bin ile 10 bin sterlin arasında para cezasının verileceği, ülkeye girmeden önceki 10 gün içinde bu ülkelerde bulunan ve bunu saklamaya çalışanların 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

TEST YAPTIRMAK ZORUNLU OLACAK

Hancock, yolcuların karantinanın 2’nci ve 10’uncu günlerinde Covid-19 PCR testini yaptırmalarının zorunlu olacağını ve test ücretini de kendilerinin ödeyeceğini belirtti.

Ülkeye gelecek tüm yolcuların 72 saat içinde aldıkları negatif Covid-19 PCR testlerini göstermelerinin zorunlu olduğunu hatırlatan Hancock, bunu yapmayanlara bin ile 2 bin sterlin arasında para cezası verileceğini ifade etti.

Hancock, aldıkları önlemlerle vaka sayılarının yüzde 47 düştüğünü ve ülkedeki her 4 yetişkinden birini aşıladıklarını sözlerine ekledi.