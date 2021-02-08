İngiltere’nin 22 çocuklu ailesi uzaktan eğitim krizi yaşıyor
İngiltere’nin 22 çocuklu en kalabalık ailesi, karantina nedeniyle uzaktan eğitim krizi yaşıyor.
İngiltere’de 22 çocuk annesi 45 yaşındaki Sue Radford, koronavirüs salgınına karşı uygulanan ulusal karantina nedeniyle çocuklarının uzaktan eğitim almakta zorlandığını anlatarak evde eğitimin "Daha kötüye gidemeyeceğini" söyledi.
İngiltere’nin Lanchasire bölgesinde yaşayan Radford ailesi, çocuklarının eğitiminin kriz haline geldiğini ifade ederek, evde geçirdikleri sıradan bir günü YouTube kanallarında yayımladı.
Evlerinin her bir köşesini çocuklarına çalışma alanı olarak sağlamaya çalışan anne Sue Radford, evde eğitim alması gereken çok fazla çocuğunun olduğunu ve bunun hiç kolay olmadığını belirterek, "Evden eğitim bittiğinde çok sevineceğim" dedi.
Çocuklarının uzaktan eğitimde aksaklık yaşamaması için uğraşan anne Radford, ortaokulda okuyan çocuklarının kendi kendilerine çalışabildiğini ancak ilk okul çağındaki çocuklar için uzaktan eğitimin daha zor olduğunu belirtti.
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