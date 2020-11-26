İngiltere'nin en pahalı boşanma davasında 'Google' kararı

26 Kasım 2020 Perşembe, 12:01

Petrol ve doğalgaz patronu Farkhad Akhmedov'dan, eski karısı Tatiana Akhmedova ile yaptığı boşanma davası kapsamında yaklaşık 4.8 milyar TL (450 milyon Sterlin) ödemesi istendi.

Tatiana Akhmedova, eski kocası Farkhad Akhmedov'u boşanma davasını daha kapsamlı anlaşmalar olması nedeniyle ABD ve İngiltere mahkemelerine götürdü.

Kaliforniya'daki Yargıç Virginia DeMarchi, ABD teknoloji devine Temur Akhmedov'un e-postalarını eşi Tatiana Akhmedova tarafından açılan bir davada delil olarak kullanılmak üzere teslim etmesini söyledi.

Google, e-postaları paylaşma izni vermediği için Akhmedov'un gizlilik hakkını ihlal edileceği gerekçesiyle bu e-postaların paylaşım kararını engellemeye çalıştı.

DeMarchi ise, Google'ın bu konudaki endişesinin "övgüye değer" olduğunu söyledi, ancak talebin ABD yasalarını ihlal etmediğine karar verildi.

Google'ın, iki e-posta hesabına bağlı tüm e-postaları, belgeleri ve diğer bilgileri 90 gün içinde paylaşması bekleniyor.

Financial Times'ın aktardığına göre, Tatiana Ahmedova, oğlunun babasının bazı bilgilerini gizlediğini ve bu konuda yardım ettiğini söyleyerek mahkemeye dahil etmişti.

Londra’da yaşayan Temur Ahmedov’un o dönemde evine baskın düzenlenmiş ve annesinin mahkemeden istediği masa üstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, telefon, Apple Watch gibi cihazlar için arama yapılmıştı.

Arama sonunda, 47'si Temur Akhmedov'a ait olmak üzere 58 cihaz bulunmuştu.

Temur Ahmedov, mahkemin aldığı karar ile ilgilibbasın sözcüsü aracalığıyla bir açıklama yayınlayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu son Google duruşmasının bir sonucu olarak Temur, annesinin ve destekçilerinin eski Lise e-posta hesabının içeriğini okumaktan keyif alacağını umuyor.

Bu son karar, Tatiana ve Buford Capital’ın kanıt bulm

ak için ne kadar çaresiz kaldığını gözler önüne seriyor"

Tatiana Ahmedova’nın açtığı dava sürecinin maddi destekçisi ise Burford Capital isimli bir finans şirketi.

Eğer Ahmedova boşanma sürecinde istediğini elde ederse, bir dönemler Chelsea futbol kulübünün sahibi Roman Abramoviç’in sahibi olduğu Luna isimli süper yat, özel bir jet ve helikopterin de aralarında olduğu çok sayıda varlık genç kadına gidecek.