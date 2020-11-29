İngiltere’nin en pahalı boşanma davasında yeni gelişme

29 Kasım 2020 Pazar, 10:04

Azerbaycan asıllı Rus iş adamı Ferhad Ahmedov ile eşi Tatyana Ahmedova’nın 453 milyon poundu kapsayan boşanma sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Başkent Londra'da bu hafta başlayacak olan duruşmada Tatyana Ahmedova'nın Ahmedov’un yüz milyonlarca poundluk servetini oğlunun üzerine geçirdiğini ve serveti kendisinden sakladığı iddia edildi.

1.4 MİLYAR DOLAR SERVETİ BULUNUYOR

İngiliz mahkemesi, 2017’deki boşanma davasında, Ahmedov’un Ahmedova’ya 453 milyon pound ödemesine karar verdi. Ahmedov’un 1,4 milyar dolar serveti olduğu düşünülüyor.

Ferhad Ahmedov



“BABA OĞUL ARASINDAKİ HEDİYE İLİŞKİSİ”

Varlık kaçırma iddialarına yönelik Ahmedov ve oğlu tarafından yapılan açıklamada, bunun serveti saklama gibi bir durum olmadığı, ‘baba ile oğul arasındaki hediye ilişkisi’ olduğu ifade edildi. Anne Tatyana Ahmedova, oğlunu ve eşi Ahmedov’u dava etti. Ahmedov ve Ahmedova çiftinin oğlu 27 yaşındaki Timur Ahmedov ise davanın sonucu ne olursa olsun annesini affetmeyeceğini ifade etti.