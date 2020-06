İnsanların kan grubu ile Covid-19’un ağırlık derecesi arasındaki bağ doğrulandı

22 Haziran 2020 Pazartesi, 02:50

Rossiyskaya Gazeta’nın The New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanan çalışmaya dayandırdığı habere göre Çinli, ABD’li ve İranlı bilimciler insanların kan grubu ile Kovid-19’un ağırlık derecesi arasındaki bağı doğruladı.

Araştırmacılar, ‘A’ kan grubu taşıyıcılarında koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle Kovid-19’u ağır geçirme riskinin en yüksek olduğu sonucuna vardı. Bununla birlikte ‘B’ ve ‘AB’ kan grubunun hastalığı ağır geçirme riskinin ‘A’ grubuna göre daha düşük, ancak ‘0’ grubuna göre daha yüksek olduğu saptandı.

Uzmanların, “Kan grubunun etkisi, incelediğimiz risk faktörleri (yaş, cinsiyet, hipertansiyon, diyabet, aşırı kilo, kronik kardiyovasküler hastalıklar ve akciğer hastalıkları) ile açıklanmıyor” şeklindeki açıklamasından kronik hastalıkların Kovid-19’un ağırlık derecesine etkisinin araştırılmadığı anlaşıldı.