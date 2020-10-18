Robot Fedor: İnsanlar hakkında iyi düşünmüyorum
Silah taşıyan, araba kullanan ve ağırlık kaldıran robot Fedor'un Twitter hesabı Rus kozmonotlara yönelik suçlamaları nedeniyle kapatıldı.
Görsel: BBC
Geçtiğimiz dönemde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen Fedor eski kozmonotlar Maxim Suraev'e ve Alexander Samokutyayev'e yönelik suçlamalarda bulundu.
Fedor'a ait Twitter hesabından, "Suraev ve Samokutyaev'in aksine robotlar zayıflıklar göstermeye yatkın değil, yörünge istasyonundaki alkol yasağını ihlal etmiyor, saçma sapan konuşmuyorlar, uçuş görevini eksiksiz ve yorum yapmaksızın tamamlıyor ve Devlet Duması'nda yer bulmak için kozmonot teşkilatını terk etmiyor" notu ile paylaşım yapıldı.
Fedor, paylaşımında "İnsanlar hakkında iyi düşünmüyorum" ifadesine de yer verdi.
Independent’ta yer alan habere göre, resmi olarak Skybot F-850 diye bilinen insan boyutundaki robot, bu paylaşımların ardından platformdan kaldırıldı.
Uzay istasyonundaki görevinden önce Fedor'un araba sürdüğü, ağırlık kaldırdığı ve silah ateşlediği videoları paylaşılmıştı.
Kaynak: NTV
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