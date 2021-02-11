Instagram, Kennedy’nin yeğenin hesabını ‘aşı’ paylaşımı nedeniyle kapattı

11 Şubat 2021 Perşembe, 16:22

ABD'nin 35'inci başkanı John F. Kennedy'nin yeğeninin, 800 bin takipçiye sahip Instagram hesabı aşı karşıtlığı nedeniyle kapatıldı. Instagram'ı bünyesinde bulunduran Facebook tarafından yapılan açıklamada, "Bu hesabı, korona virüsü ve aşılarla ilgili gerçek olmayan iddiaları defalarca paylaştığı için kaldırdık" denildi.

?Şirketin hesabı kapatma kararı, Kennedy'nin paylaştığı 'Planet Lockdown' isimli bir videonun eleştirilerin odağına oturmasından sonra geldi. Kennedy'nin 300 bin takipçili Facebook sayfası ise hâlâ faaliyette. Facebook, bu sayfayı kapatma planlarının olmadığını açıkladı.

VİDEODAN SONRA KAPATMA KARARI

Sputnik’in aktardığına göre, şirketin hesabı kapatma kararı, Kennedy'nin paylaştığı 'Planet Lockdown' isimli bir videonun eleştirilerin odağına oturmasından sonra geldi. Videoda, ABD'nin 41’inci Başkanı George H.W. Bush döneminde sekreter yardımcı olarak görev yapan Catherine Austin Fitts'in korona virüsü aşılarına ilişkin gerçeği yansıtmayan görüşlerine yer veriliyordu. Fitts, Covid-19'un komplo olduğunu ve aşıların insanların DNA'larını değiştireceğini öne sürüyordu.