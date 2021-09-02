Instagram mobil uygulaması çöktü mü?

02 Eylül 2021 Perşembe, 15:27

Sosyal medya kullanıcıları, Instagram'da bir süredir sayfalarını güncelleyememe sorunu yaşıyor. Kullanıcılar, akışta sorun yaşadıklarından ve hikaye paylaşmakta sorun yaşadığını belirtiyor.

Instagram'da yaşanan sorunlar yalnız Türkiye'de yaşanmıyor. Özellikle ABD'deki kullanıcılar daha fazla sorunla karşılaşırken, Türkiye'de de kimi kullanıcılar çeşitli sorunlarla karşılaşıyor.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yeni fotoğraf ve video da eklenemeyen uygulamada, erişim hatasına dair açıklama henüz yapılmadı. Konu hakkında açıklamanın önümüzdeki saatlerde platform tarafından yapılması bekleniyor.