Instagram mobil uygulaması çöktü mü?
Sosyal medya uygulaması olan Instagram'da kullanıcılar 'akış yenileyememe' problemi yaşadığını belirtiyor. Kullanıcılar ise ‘Instagram çöktü mü?’ sorusunun cevabını arıyor.
Sosyal medya kullanıcıları, Instagram'da bir süredir sayfalarını güncelleyememe sorunu yaşıyor. Kullanıcılar, akışta sorun yaşadıklarından ve hikaye paylaşmakta sorun yaşadığını belirtiyor.
Instagram'da yaşanan sorunlar yalnız Türkiye'de yaşanmıyor. Özellikle ABD'deki kullanıcılar daha fazla sorunla karşılaşırken, Türkiye'de de kimi kullanıcılar çeşitli sorunlarla karşılaşıyor.
AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Yeni fotoğraf ve video da eklenemeyen uygulamada, erişim hatasına dair açıklama henüz yapılmadı. Konu hakkında açıklamanın önümüzdeki saatlerde platform tarafından yapılması bekleniyor.
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