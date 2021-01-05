Instagrama yeni özellik geliyor: Web için yeni hikaye tasarımı
Paylaşılan ekran görüntülerine göre Instagram, web sürümü için yeni bir Hikayeler tasarımı test etmeye başladı. Peki, Instagram'ın yeni özelliği nasıl çalışıyor?
Webtekno'da yer alan habere göre, Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, mobil uygulama odaklı bir platform olsa da son dönemde web sürümüne de önem vermeye başlamış durumda. Mobil uygulamadaki pek çok popüler özelliği web sürüme de getiren Instagram, şimdi de webde yeni bir Hikayeler tasarımı test etmeye başlamış durumda.
Instagram web sürümünün mevcut Hikayeler tasarımında bir hikayeye tıkladığınızda koyu gri bir arka plan eşliğinde ilgili hikayeyi görüntülüyorsunuz. Instagram web sürümünün yeni Hikayeler tasarımında ise ilgili hikaye yine ortada ana içerik olarak kalmaya devam ederken bu hikayenin sağında ve solunda önceki ve sonraki hikayeleri de görüntüleyebiliyorsunuz.
INSTAGRAM, WEB SÜRÜMDE DE EKRANIN TAMAMINI KULLANMAK İSTİYOR
Instagram web sürümünde ekranlar, mobil sürümün aksine yatay pozisyonda olduğundan bir hikayeyi görüntülemek istediğinizde ekranın kenarlarında epey boşluk kalıyordu. Instagram’ın yeni Hikayeler tasarımı ile birlikte yanlardaki bu boşlukları da değerlendirmeye çalışması olumlu bir gelişme kabul edilebilir.
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