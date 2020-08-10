iPhone 12'de olması gereken 5 Galaxy Note 20 özelliği

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 11:25

Apple'ın iPhone 12 serisini tanıtmasına kısa bir süre kaldı. Eylül ayında karşımıza çıkmasını beklediğimiz yeni iPhone, elbette selefine göre birçok yeni özellik getirecek. iPhone 12'nin bugüne kadar çok sayıda özelliği sızdı, ancak şu ana kadar hiçbiri resmi olarak Apple tarafından onaylanmış değil. Ancak Apple'ın iPhone 12'de, Samsung Galaxy Note 20 serisinde bulunan bazı özellikleri telefonunda bulundurması kendi için iyi olabilir.

Peki, iPhone 12'de hangi Galaxy Note 20 özellikleri bulunmalı?

1. iPhone 12'nin Gerçek Bir Telefoto Kameraya İhtiyacı Var

Evet, iPhone 12'de bir telefoto kamera yer alacak. Şimdilik sızıntılar iPhone 12'de 12 MP ölçüsünde ve 3x optik zum yapabilme yeteneğine sahip bir telefoto lensin olacağını söylüyor. Fakat Apple'ın bundan daha fazlasına ihtiyacı var. Zira rakipler almış yürümüş durumda.

Samsung, Galaxy S20 Ultra ile 100x Space Zoom özelliğine sahipken, öte yandan Huawei de P40 Pro telefonu ile 50x değerinde şahane ay fotoğrafları çekebiliyorken, iPhone 12'nin mobil fotoğrafçılık konusunda bu 2 dev ile rekabet edebilmesi için daha fazlasını yapması gerekiyor.

2. Gorilla Glass Victus Desteği

Gorilla Glass Victus, Corning'in şu ana kadar üretmiş olduğu en sağlam koruma seviyesi. Öyle ki, yeni Gorilla Glass Victus, çizilmelere karşı Gorilla Glass 6'dan 2 kat daha dayanıklı olurken, 2 metreden düşmelere karşı da dayanıklı.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra'da Gorilla Glass Victus koruması yer alıyor. iPhone 12'de de böylesi bir koruma katmanı oldukça gerekli. Zira telefonun fiyatı oldukça yüksek olacak.

3. iPhone 12 için Apple Pencil Desteği

Samsung'un Note serisini özel yapan şey elbette telefonun S Pen ile beraber geliyor olması. Tamam, telefonun güçlü özellikleri var, ancak onu S serisinden ayıran alametifarikası kalemi. Özellikle yeni S Pen ile kalem kullanımın yeteneklerini de geliştiren Samsung, bu konuda bir hayli iddialı ve özellikle telefonda kalem kullananları ve çizim yeteneklerini sergileyenleri cezbediyor.

Apple'ın da iPad'lerinde kullanılan Apple Pencil'ı var ve fakat bugüne kadar iPhone'lara bir Apple Pencil desteği gelmiş değil. iPhone 12'de -özellikle telefonun büyük ekranlı modelinde- böylesi bir Apple Pencil desteği olsa kimileri için harika olabilir.

4. Daha Küçük Çentik

iPhone X ile beraber bir kez daha cep telefonu dünyasına yeni bir kapıyı açan Apple, tüm telefonlara bir çentik alanı hediye etti desek yeridir. Sonrasında piyasaya çıkan hemen her telefonda görmeye alıştığımız çentik alanı, bazen damla çentik, bazen ise delik şeklinde ekranlarda kendine yer buldu.

Android telefonlarda bu çentik alanı çok hızlı daraldı. Buna karşılık Apple ise iPhone 11'de de dahil olmak üzere, çentik alanının genişliğini korudu. Fakat artık Apple bu alanı daraltmanın bir yolunu bulmalı.

5. Daha Hızlı Ekran Yenilemesi

Note 20 Ultra da dahil olmak üzere son tanıtılan hemen her üst seviye telefonda artık yüksek ekran tazeleme hızları görmeye başladık. Hatta bazı orta sınıf telefonlarda bile 90Hz ekran tazeleme hızı yer alırken, iPhone 12'nin de artık 60Hz'den daha yüksek bir seçenek sunması gerekiyor.

Kaynak: CHIP Online