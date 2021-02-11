İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Beyaz Saray'da oturan katiller
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni ABD hükümetinde söylem değişikliği olduğunu ancak uygulamada bir farklılık göremediklerini belirterek, “Yeni ABD hükümetinden iyi bir niyet göremedik. Bizim için söz değil, uygulama önemlidir” dedi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkent Tahran’da yeni hastanelerin açılış töreninde konuştu. Ruhani, koronavirüs ile mücadelede ve sağlık konusunda İran Sağlık Bakanlığı’nın önemli işlere imza attığını belirterek, “Toplum sağlığı bizim önceliğimiz. Hastane ve tıbbi teçhizat konusunda ihtiyaçlarımızı karşıladık ve iyi bir noktadayız” dedi.
"BEYAZ SARAY’DA OTURAN KATİLLER"
Ülke genelinde koronavirüs aşılama programına başladıklarını hatırlatan Ruhani, yıl sonuna kadar riskli seviyede olan gruplar için aşılama işleminin tamamlanacağını belirterek, “Elbette bu aşıların satın alımı ve ülkeye getirilmesi kolay olmadı. Beyaz Saray’da oturan katillerin iş başında olduğu dönem bankalar arasında para transferine kesinlikle izin vermiyorlardı” ifadelerine yer verdi.
Yeni ABD hükümetinden iyi niyet göremediklerini vurgulayan Ruhani, “Elbette yeni ABD hükümetinden de iyi bir niyet göremedik. Bizim için söz değil, uygulama önemlidir” dedi. Ruhani, yeni ABD hükümetinde söylem değişikliği olduğunu, ancak uygulamada bir farklılık göremediklerini belirterek, “Yeni ABD hükümeti eğer söylediklerinde samimiyse hızlı bir şekilde politikasını değiştirmeli ve sorunları telafi etmelidir” ifadesini kullandı.
"BÜYÜK TERÖRİST DIŞARI ATILDI"
Ruhani, “Büyük terörist dışarı atıldı ve sadece kendi ülkesinde değil, tüm dünyada rezil oldu. Şimdi yeni ABD yönetimi işlenen tüm cinayetleri nasıl telafi edeceğini düşünmeli. Bunun için ise ilk olarak yanlış gittiği yoldan dönmeliler” diye konuştu.
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