İran, Rusya ve Çin, Basra Körfezi'nde ortak tatbikat düzenleyecek
Rusya, İran ve Çin'in Basra Körfezi'nde ortak askeri tatbikat düzenleyeceği bildirildi.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Levan Dzhagaryan, tatbikata ilişkin Rus haber ajansı RIA Novosti'ye konuştu.
Büyükelçi Dzhagaryan, Rusya'nın 2021'in sonları veya 2022'nin ilk aylarında Basra Körfezi'nde İran ve Çin donanmaları ile ortak deniz tatbikatı düzenleyeceğini belirtti.
Rus Büyükelçi, üç ülkenin savaş gemilerinin yer alacağı tatbikatın temel hedefinin uluslararası deniz güvenliğini sağlamak ve korsanlıkla mücadele olduğunu kaydetti.
Öte yandan İran'ın Şangay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Dzhagaryan, "Moskova, Tahran'ın Şangay İşbirliği Örgütü'ne tam üyeliğini destekliyor." ifadelerini kullandı.
İran, Rusya ve Çin donanmaları, daha önce de Hint Okyanusu'nun kuzeyi ve Umman Denizi'nde ortak askeri tatbikat düzenlemişti. Aralık 2019'da yapılan tatbikat, İran'ın 1979'daki devrimden sonra Çin ve Rusya ile düzenlediği ilk geniş çaplı askeri deniz tatbikatı olmuştu.
Video Haberler
- Erdoğan harçlık dağıttı
- İlk defa canlı olarak görüntülendi
- İstanbul'da evde yılan paniği
- 'Daire 16 Özay' Türkiye'nin gündeminde
- CHP'li isimden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Taliban'dan Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahale
- At arabasından düştü, kaymakam açıklama yaptı
- Antalya'da otelde yangın paniği!
- Afganlar, çocuklarını ABD askerlerine teslim etti
- Erken seçim sorusuna kahkahalı A Haber yanıtı
En Çok Okunan Haberler
- Deniz Akkaya cezaevine girdi
- AKP'li vekilden polise hakaret
- AKP'li vekilden 'pes' dedirten açıklama
- 7 yıldızlı otel Gökçeklerin mi?
- İstanbul ve İzmir için büyük tehlike
- İzmir'de yeni varyant saptandı
- İşte son anket: AKP için haberler kötü!
- Memur ve memur emeklisi zam oranı açıklandı
- Sürücüler böyle kandırılıyor
- AKP'den Zeynep Gül Yılmaz açıklaması