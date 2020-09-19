İran: Süleymani'nin intikamını Güney Afrika büyükelçinizden mi alacağımızı sandınız?
İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami, Kasım Süleymani’nin intikamını almada ciddi olduklarını belirterek, "Siz Süleymani’nin intikamını Güney Afrika’daki kadın büyükelçinizden alacağımızı mı sandınız? Biz Süleymani’nin ölümünde doğrudan veya dolaylı rolü olan herkesten intikam alacağız" dedi.
İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami, İran-Irak savaşının yıl dönümü olan Kutsal Savunma haftası dolayısıyla düzenlenen programda konuştu. ABD’nin artık dünyada süper güç olmadığını ve İran’ın ABD’nin karşısında yer aldığını kaydeden Selami, "ABD artık siyaset sahasında da yalnızlaşmıştır. İran’a yönelik silah yaptırımlarını uzatma arayışında Dominik dışında geleneksel müttefikleri dahi ABD’ye destek vermedi" dedi.
Selami, ABD’den Kasım Süleymani’nin intikamını almada ciddi olduklarını vurgulayarak, "Biz mertçe ve adil bir şekilde intikamımızı alırız. Siz Süleymani’nin intikamını Güney Afrika’daki kadın büyükelçinizden alacağımızı mı sandınız? Süleymani’nin ölümünde doğrudan veya dolaylı rolü olan herkesten intikam alacağız" ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump’ı uyaran Selami, "Sizi bölgede izlemekteyiz. Tek bir İranlının saçının teline dahi zarar gelse karşılığımız sert olacaktır" dedi.
ABD’de yayın yapan Politico gazetesi, İran’ın Kasım Süleymani’nin intikamını almak için ABD’nin Güney Afrika Büyükelçisi Lana Marks’ı hedef alacağını iddia etmişti. ABD Başkanı Donald Trump, olaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran’ın yapacağı her türlü saldırıya karşı bin kat daha büyük bir tepki verileceğini söylemişti.
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li isimden dikkat çeken Soylu paylaşımı
- Koca, yoğun bakım doluluk oranını açıkladı
- İzmir'de mucize kurtuluş! 5'inci kattan düştü!
- O anlaşma tehlikede
- Mesut Yılmaz'dan kötü haber!
- Adalet Bakanı'ndan Aleyna Çakır ve Müge Anlı açıklaması
- Hayrete düşüren olay! Evini çaldılar
- İstanbul'da yeni mesai düzenlemesi
- Propaganda merkezi
- ABD, savaş jetlerini Bulgaristan’a konuşlandırdı
Video Haberler
- Tartıştığı istasyon görevlisine otomobiliyle çarptı
- Antalya'da sopalı yumruklu yol kavgası kamerada
- Şehrin göbeğinde dehşete düşüren görüntüler!
- Koronavirüs testi pozitif çıkan babanın duygusal anları
- 58 katlı gökdelene ekipmansız tırmandı
- Bildirici'nin şirin dostu yayında söz almak isteyince...
- Kısıtlama, gazileri yıldırıyor
- İBB Sözcüsü büyük değişimin görüntüsünü paylaştı!
- Muharrem İnce'den Lozan tepkisi!
- Erdoğan'ın dikkat çeken görüntüleri
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li isimden dikkat çeken Soylu paylaşımı
- Koca, yoğun bakım doluluk oranını açıkladı
- İzmir'de mucize kurtuluş! 5'inci kattan düştü!
- O anlaşma tehlikede
- Mesut Yılmaz'dan kötü haber!
- Adalet Bakanı'ndan Aleyna Çakır ve Müge Anlı açıklaması
- Hayrete düşüren olay! Evini çaldılar
- İstanbul'da yeni mesai düzenlemesi
- Propaganda merkezi
- ABD, savaş jetlerini Bulgaristan’a konuşlandırdı