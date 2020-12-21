İranlı fenomen yeniden gözaltında; İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek

21 Aralık 2020 Pazartesi, 14:04

Kağıthane'de polis aracıyla tur atan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İran uyruklu internet fenomeni Mılad Hatamabadi F. gözaltına alınmış ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Sorumlu polis memuru da olayla ilgili görevden uzaklaştırılmıştı.





Hatamabadi, dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü polislerince Kağıthane'de bulunan evinde gözaltına alındı. Ülkeye girişi "ihtiyaten engelli" olan Mılad Hatamabadi Farahani göç idaresindeki işlemleri için Pendik Şehit Ozan Özen Ara Sevk Merkezine teslim edilecek.

Sosyal medya fenomeni olan kişi daha önce Ferrari marka lüks aracı ile 5 liraya karpuz satmaya kalkınca ceza yemişti.