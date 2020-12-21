İranlı fenomen yeniden gözaltında; İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek
Kağıthane'de polis aracıyla tur atan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İran uyruklu internet fenomeni Mılad Hatamabadi Farahani yeniden gözaltına alındı. Farahani il göç idaresine teslim edilecek.
Kağıthane'de polis aracıyla tur atan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İran uyruklu internet fenomeni Mılad Hatamabadi F. gözaltına alınmış ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Sorumlu polis memuru da olayla ilgili görevden uzaklaştırılmıştı.
Hatamabadi, dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü polislerince Kağıthane'de bulunan evinde gözaltına alındı. Ülkeye girişi "ihtiyaten engelli" olan Mılad Hatamabadi Farahani göç idaresindeki işlemleri için Pendik Şehit Ozan Özen Ara Sevk Merkezine teslim edilecek.
Sosyal medya fenomeni olan kişi daha önce Ferrari marka lüks aracı ile 5 liraya karpuz satmaya kalkınca ceza yemişti.
En Çok Okunan Haberler
- İYİ Parti'li Çıray isyan etti: İstifa için ne bekliyor?
- Nihal Olçok'tan çarpıcı FETÖ ve 15 Temmuz açıklamaları
- Cengiz Holding'in reklamına da 'dislike' yağdı
- Fatih Altaylı'dan Koca'ya 'ölüm raporu' yanıtı
- 'Öğretmen' muhtar saldırıya uğradı: Can güvenliğim yok
- MHP'nin gazetesi, ziyareti 'ayakkabı'yla eleştirdi
- İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi
- İmamoğlu: Valiliğe gereken uyarıyı yaparız
- Yerlikaya, diplomayı Özkoç'tan istemeye devam ediyor!
- Özkoç Yerlikaya'ya belgeyle yanıt verdi
Video Haberler
- Erdoğan Irak Başbakanı El-Kazımi onuruna ziyafet verdi!
- Paketlere Ohh Ohh yazıldı, videoda Soylu'nun ifadeleri
- Gaziantep'te hastanedeki patlamada yaşanan dehşet anları
- Atay'ın tarihi konuşması sosyal medyanın gündeminde
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...
- Emekli olan eğitimcisinin aracının peşini bırakmadı
- Küçük kızın mucize kurtuluşu kamerada
- Polis aracında tartışma yaratan görüntülere inceleme
- İranlı Youtuber’ın polis otosuyla İstanbul turuna tepki
- İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik kilitlendi
En Çok Okunan Haberler
- İYİ Parti'li Çıray isyan etti: İstifa için ne bekliyor?
- Nihal Olçok'tan çarpıcı FETÖ ve 15 Temmuz açıklamaları
- Cengiz Holding'in reklamına da 'dislike' yağdı
- Fatih Altaylı'dan Koca'ya 'ölüm raporu' yanıtı
- 'Öğretmen' muhtar saldırıya uğradı: Can güvenliğim yok
- MHP'nin gazetesi, ziyareti 'ayakkabı'yla eleştirdi
- İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi
- İmamoğlu: Valiliğe gereken uyarıyı yaparız
- Yerlikaya, diplomayı Özkoç'tan istemeye devam ediyor!
- Özkoç Yerlikaya'ya belgeyle yanıt verdi