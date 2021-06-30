Irk değiştirme ameliyatı olan İngiliz sosyal medya fenomeni: Kendimi Koreli olarak tanımlıyorum
Ameliyatlar sonrası vücuduna yaptırdığı son değişiklikleri paylaşan İngiliz sosyal medya fenomeni London'ın yanlış bedene hapsolduğunu ama artık bunun değiştiğini ve kendisini Koreli olarak tanımladığını söyledi.
Güney Koreli BTS grubunun üyelerinden Park Jimin'e benzemek adına geçirdiği bir dizi ameliyatla gündeme gelen İngiliz sosyal medya fenomeni Oli London, son videolarıyla 'İnsan, ırkını değiştirebilir mi?' sorusunu akıllara getirdi.
Sputnik'te yer alan habere göre ırk değiştirme ameliyatları sonrası son halini takipçileriyle paylaşan London, videolarının birinde, bu söyleyeceklerinin bazıları için kafa karıştırıcı olabileceğini ama kendisinin uzun süredir yanlış bedene tıkılıp kaldığını ama nihayet bir Koreli olduğunu, bundan da büyük mutluluk duyduğunu anlattı.
"Kendimi Koreli olarak tanımlıyorum, Koreli gibi görünüyorum, Koreli gibi hissediyorum. Benim kültürüm, memleketim orası" diyen London bu sebeple kendisini 'transracial' olarak tanımladı. 'Transracial' yaygın tanımıyla bir ırktan daha fazlasına ait olma veya insanın kendisini doğduğu ırktan başka bir ırka ait hissetme durumu anlamına geliyor.
Sosyal medya kullanıcılarından bazıları London'ın bu sözlerini saçma bulurken bazıları da cinsiyet değiştirmenin gayet normal olması gibi insanların ırk açısından da kendilerini başka bir millete mensup hissetmesinin doğal karşılanması gerektiğini savundu.
DOLEZAL 'KENDİMİ SİYAH OLARAK TANIMLIYORUM' DEMİŞTİ
ABD'de 2015'te siyah hakları savunucusu örgütü National Association fort he Advacement of Colored People’ın (NAACP) Washington şubesinin başındaki Rachel Dolezal’ın beyaz olduğu halde yıllarca ‘siyah taklidi’ yaptığı anlaşılmıştı. Durum, Dolezal’ın ailesinin, aslında beyaz olan kızlarının gazetelerde siyah olarak anıldığını görüp açıklama yapmasıyla gün yüzüne çıkmıştı.
Dolezal, NBC televizyonuna açıklamasında, "Kendimi siyah olarak tanımlıyorum. Beş yaşında bile kendi resmimi yaparken, tenimi şeftali rengi değil, kahverengi pastelle boyardım" demişti.
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