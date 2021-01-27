İş dünyası, fiyat istikrarı sağlanmadan canlanmanın kısa süreli olacağını savundu

27 Ocak 2021 Çarşamba, 06:00

İş dünyası, ekonomide canlanma, büyüme ve istihdam için Türkiye’nin birinci önceliğinin fiyat istikrarı olduğunu açıklayarak yeni ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele politikalarına koşulsuz destek vereceklerini bildirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), ortak bir açıklama yaparak küresel tedarik zincirlerinde ciddi aksamaların yaşandığı Covid-19 pandemisi sonrası normalleşme sürecinde, ekonomik büyüme ve istihdam için Türkiye’nin birinci önceliğinin fiyat istikrarı olduğuna inandıklarını bildirdi.

“Fiyat istikrarı sağlanmadan ekonomide başlayan her canlanma, maalesef kısa süreli olmakta ve iş insanlarımızın yatırım ufkunu daraltmaktadır” diyen iş dünyası temsilcileri şunları belirtti:

- Ülkemizin hak ettiği refah artışını sağlamak için fiyat istikrarını bir önkoşul olarak görmekteyiz. Fiyat istikrarının sağlanmasıyla Türkiye’de yatırım ortamı iyileşecek, öngörülebilirlik artacak, böylece katma değeri yüksek yeni teknoloji yatırımlarını ülkemize çekmek mümkün olacaktır.

- Bu açıdan bakıldığında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan yeni ekonomik reform gündemini çok yakından takip ediyor ve enflasyonla mücadelenin öncelikli hedef olmasını destekliyoruz.

İSTİŞARE YAPILMALI

- Enflasyonla mücadeleye yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda bir kamuözel sektör istişare sürecinin son derece faydalı olacağı kanaatindeyiz.

- Bu istişare süreci, tüm fiyatların serbest piyasa koşulları içinde oluşmasını gözeterek küresel ve yerel fiyat dinamiklerinin sektörel bazda yakından izlenmesine ve ürün gruplarında görülen yapısal risklerin, maliyet dinamiklerinin ve arz-talep dengesizliklerinin tespit edilmesine katkıda bulunacak, böylece veriye dayalı politika tasarım sürecini destekleyecektir.

- Covid-19 sonrası küresel toparlanma döneminde Türkiye’nin hak ettiği fiyat istikrarı hedefine hızla ulaşması için tüm katkıyı vermeye hazır olduğumuzu kamuoyu ile paylaşıyoruz.

2021’DE BÜYÜME YÜZDE 6 OLUR ANCAK KIRILGANLIKLAR SÜRÜYOR

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisinin 2022’den itibaren yıllık yaklaşık yüzde 3.5 büyüme trendine geçmeden önce 2021’de yüzde 6 büyüyeceğini tahmin ettiğini açıkladı. IMF, 4. konsültasyon kapsamında düzenlediği görüşmeler sonrasında yayımladığı raporda Ankara’ya COVID-19 salgınıyla mücadele için ek canlandırma önlemleri uygulaması çağrısında bulundu.

Türkiye’de enflasyonun 2021’in sonuna doğru hafif düşeceğini ancak hedefin üstünde kalacağı da belirtilen raporda şu görüşler yer aldı: “Parasal ve kredi genişlemesine odaklanan politika müdahalesi ekonomik büyümeye güçlü bir ivme kattı ancak aynı zamanda önceden var olan kırılganlıkları artırarak ekonomiyi iç ve dış risklere karşı daha duyarlı hale getirdi. Hızlı para ve kredi büyümesinden uzaklaşan son politika dönüşü memnuniyetle karşılanıyor. Yapısal reformlar, salgının uzun vadeli olumsuz etkilerinin oluşturduğu riskleri hafifletmeye odaklanmalı ve en savunmasızları desteklemek, işgücü piyasası esnekliğini teşvik etmek ve kurumsal borçların azaltmasını kolaylaştırmak için hedeflenen önlemleri içermelidir.”