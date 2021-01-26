İş dünyası örgütlerinden 'ekonomik reform' açıklaması
Türkiye'nin önde gelen iş dünyası örgütleri yaptıkları ortak açıklamada, ekonomik reform gündemini yakından takip ettiklerini ve enflasyonla mücadelenin öncelikli hedef olmasını desteklediklerini belirttiler.
TOBB, TESK, TÜSİAD ve MÜSİAD tarafından yayımlanan "Türkiye'nin önceliği fiyat istikrarı" başlıklı ortak açıklamada, "Küresel tedarik zincirlerinde ciddi aksamaların yaşandığı COVID-19 pandemisi sonrası normalleşme sürecinde, ekonomik büyüme ve istihdam için Türkiye'nin birinci önceliğinin fiyat istikrarı olduğuna inanıyoruz" denildi.
Açıklama şöyle devam etti:
"Fiyat istikrarı sağlanmadan ekonomide başlayan her canlanma, maalesef kısa süreli olmakta ve iş insanlarımızın yatırım ufkunu daraltmaktadır. Bu nedenle, ülkemizin hak ettiği refah artışını sağlamak için fiyat istikrarını bir ön koşul olarak görmekteyiz. Fiyat istikrarının sağlanmasıyla Türkiye'de yatırım ortamı iyileşecek, öngörülebilirlik artacak, böylece katma değeri yüksek yeni teknoloji yatırımlarını ülkemize çekmek mümkün olacaktır."
Yeni ekonomik reform gündeminin yakından takip edildiğine de dikkat çekilen açıklamada, "Enflasyonla mücadelenin öncelikli hedef olmasını destekliyoruz. Enflasyonla mücadeleye yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda bir kamu-özel sektör istişare sürecinin son derece faydalı olacağı kanaatindeyiz" denildi.
Enflasyonla mücadelede başarılı olmak için TCMB'nin çabalarına tüm paydaşların destek vermesi gerektiğinin bilindiğine de dikkat çekilen açıklamada, "COVID-19 sonrası küresel toparlanma döneminde Türkiye'nin hak ettiği fiyat istikrarı hedefine hızla ulaşması için tüm katkıyı vermeye hazır olduğumuzu kamuoyu ile paylaşıyoruz" görüşüne yer verildi.
Kaynak: Reuters
En Çok Okunan Haberler
- Gökçek'ten partisine: Bazı şerefsizler...
- Erdoğan’a çocuklarının ömrünü veren başkan yeniden aday
- Soylu'ya hakaret eden kişi hakkında iddianame düzenlendi
- CHP'li belediye başkanından İnce sinyali
- Kanser hastası yurttaş Erdoğan'a seslendi: Aç yatıyorum!
- Cumhur İttifakı'nın 5 ayda oyları eridi
- Korkunun ve zavallılığın eseri
- 'Keyif çayı' programına şöförlerden isyan
- Alevilerin evleri yine işaretlendi
- Erdoğan Saadet’i üçe böldü
Video Haberler
- Kahramanmaraş'ta yük treni ile TIR böyle çarpıştı
- Dikkat! Et tüketirken sakın bunu yapmayın
- Korkunç an: İtfaiye erinin başına klima düştü
- Rus turistlere dehşeti yaşatan şüpheli böyle yakalandı
- Habertürk TV sunucusu zamlara böyle isyan etti
- Bankada borçları nedeniyle kendini yakmaya çalıştı
- Dikkat! Prof. Dr. Tevfik Özlü'den korkutan uyarı
- Ekrem İmamoğlu'ndan GTA 5 göndermeli hijyen paylaşımı
- Meral Akşener Endişeliyim deyip Erdoğan'a seslendi
- Kanadalı mucit, motorlu sırt çantasıyla böyle kaydı
En Çok Okunan Haberler
- Gökçek'ten partisine: Bazı şerefsizler...
- Erdoğan’a çocuklarının ömrünü veren başkan yeniden aday
- Soylu'ya hakaret eden kişi hakkında iddianame düzenlendi
- CHP'li belediye başkanından İnce sinyali
- Kanser hastası yurttaş Erdoğan'a seslendi: Aç yatıyorum!
- Cumhur İttifakı'nın 5 ayda oyları eridi
- Korkunun ve zavallılığın eseri
- 'Keyif çayı' programına şöförlerden isyan
- Alevilerin evleri yine işaretlendi
- Erdoğan Saadet’i üçe böldü