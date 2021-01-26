İş dünyası örgütlerinden 'ekonomik reform' açıklaması

26 Ocak 2021 Salı, 12:56

TOBB, TESK, TÜSİAD ve MÜSİAD tarafından yayımlanan "Türkiye'nin önceliği fiyat istikrarı" başlıklı ortak açıklamada, "Küresel tedarik zincirlerinde ciddi aksamaların yaşandığı COVID-19 pandemisi sonrası normalleşme sürecinde, ekonomik büyüme ve istihdam için Türkiye'nin birinci önceliğinin fiyat istikrarı olduğuna inanıyoruz" denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Fiyat istikrarı sağlanmadan ekonomide başlayan her canlanma, maalesef kısa süreli olmakta ve iş insanlarımızın yatırım ufkunu daraltmaktadır. Bu nedenle, ülkemizin hak ettiği refah artışını sağlamak için fiyat istikrarını bir ön koşul olarak görmekteyiz. Fiyat istikrarının sağlanmasıyla Türkiye'de yatırım ortamı iyileşecek, öngörülebilirlik artacak, böylece katma değeri yüksek yeni teknoloji yatırımlarını ülkemize çekmek mümkün olacaktır."

Yeni ekonomik reform gündeminin yakından takip edildiğine de dikkat çekilen açıklamada, "Enflasyonla mücadelenin öncelikli hedef olmasını destekliyoruz. Enflasyonla mücadeleye yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda bir kamu-özel sektör istişare sürecinin son derece faydalı olacağı kanaatindeyiz" denildi.

Enflasyonla mücadelede başarılı olmak için TCMB'nin çabalarına tüm paydaşların destek vermesi gerektiğinin bilindiğine de dikkat çekilen açıklamada, "COVID-19 sonrası küresel toparlanma döneminde Türkiye'nin hak ettiği fiyat istikrarı hedefine hızla ulaşması için tüm katkıyı vermeye hazır olduğumuzu kamuoyu ile paylaşıyoruz" görüşüne yer verildi.

Kaynak: Reuters