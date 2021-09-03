İşçi kıyımı iddiasına sert tepki: "Bunların haber kaynakları kanalizasyonda geziyor"

03 Eylül 2021 Cuma, 15:57

İktidara yakın Sabah Gazetesi’nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’le ilgili ‘işçi kıyımı’ başlıklı haberine CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen sert tepki gösterdi.

Gazetenin "Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin haksız yere 3 bin kişiyi işten çıkarttığı yönündeki haberine tepki gösteren CHP’li vekil, Sabah Gazetesi ve Turkuvaz Grubu’nun gazetecilik dışında her işi yaptığını belirterek “Sabah Gazetesi’nin haberi baştan sona yalan ve iftira. Gazetecilik etiği ve halkın haber alma özgürlüğü bunların umurlarında değil çünkü bunlar gazeteci değil; Sabah da gazete değil. Saray odalarında manşetleri belirlenen ve halkın vergilerini kendi şirketlerine aktaran iftiracılardan bu ülkeyi kurtaracağız. Şimdi de bütün Mersinlilere ayrım gözetmeksizin hizmet eden; gençlere, kadınlara ve yaşlılara gece gündüz hizmet götüren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i hedefe koydular. Saray medyası Vahap Seçer’i hedefe koyduğuna göre Seçer doğru yolda. Mersin’de haksız yere işten çıkartılan 1 tek kişi yok! Emeğiyle, onuruyla ve alın teriyle çalışan herkes işine devam ediyor.” dedi.

"YOKSULLUĞU, BASKIYI, İNTİHARLARI HABER YAPMAZLAR"

Antmen, halkın vergilerinin saray medyası oluşturmak ve muhalefete iftira atmak için iktidar eliyle yandaşlara verildiğini söyleyerek “Bunların tamamı manipülasyon, iftira ve yalan söyleme üzerine kurgulanmış. Saraydan talimat geliyor ve bunlar da koro halinde aynı yalan ve iftiraları gazete ve ekranlarına taşıyor. Hiçbirinin yoksulluğu, baskıyı, işsizlikten intihar eden vatandaşları, emeklinin durumunu ya da kadına şiddeti haber yaptığını gördünüz mü? Bunların haber kaynakları kanalizasyonda geziyor. Gecesini gündüzüne kadar belediye başkanımız belediye gelirini ranta, talana ve yağmaya değil halka aktarmaya başlayınca bunların işine gelmedi tabi. Bunlar alışmışlar belediye yağmacılığına. O devir bitti artık. Belediyelerimizin tek amacı var, halka hizmet” ifadelerini kullandı.











