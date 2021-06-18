İşgaline imkan tanımıştı... ABD Temsilciler Meclisi'nden Irak kararı

18 Haziran 2021 Cuma, 09:43

ABD Temsilciler Meclisi 2002'de çıkarılan ABD'nin Irak'ı işgal etmesine imkan tanıyan "Irak'ta Askeri Güç Kullanımı için Yetki (AUMF)" isimli yetkiyi iptal eden tasarıyı onayladı.

AUMF'nin iptal edilmesini ön gören ve Cumhuriyetçilerin çoğunun karşı çıktığı tasarı bugün Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylandı.

Söz konusu tasarı, 161'e karşı 268 "evet" oyu ile kabul edilirken, 49 Cumhuriyetçi vekilin de Demokratların yanında yer alarak "evet" oyu kullanması dikkati çekti.



Tasarı, yasalaşması için ilerleyen günlerde ABD Senatosunda oylamaya sunulacak. ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer söz konusu tasarının Temsilciler Meclisinden geçerek kendilerine ulaşması durumunda destek vereceklerini duyurmuştu.

Öte yandan Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi de söz konusu tasarıya desteğini açıklamıştı.

AUMF ilk olarak 2001'de 9 Eylül saldırılarının ardından ABD'nin Afganistan'a asker göndermesi için çıkarılmış ardından 2002'de Irak için güncellenmişti.