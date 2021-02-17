IŞİD'in hacker'ı Manisa'da yakalandı

17 Şubat 2021 Çarşamba, 17:59

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, IŞİD üyesi olduğu belirlenen Filistin uyruklu H.A.'nın Zafer Mahallesi'nde olduğunu saptadı. Jandarma ekipleri, 10 Şubat günü, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda H.A., yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin Kayseri'ye gittiği tarihlerde kaldığı evde de arama yapıldı.

Hacker olduğu ve ele geçirdiği sosyal medya hesaplarından örgüt adına görüşmeler yaptığı iddia edilen H.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.