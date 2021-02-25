IŞİD'li teröristin keşif anları güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul'da Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı'nı ağaca çıkarak gözetlerken yakalanan kişi, IŞİD'li terörist çıktı.

DHA
25 Şubat 2021 Perşembe, 09:49
IŞİD'li teröristin keşif anları güvenlik kamerasına yansıdı
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20 Şubat'ta saat 02.10 sıralarında Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı'nı ağaca çıkarak gözetleyen bir kişi ihbar üzerine yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “Askeriyenin yanında ağaca tırmanmış, askeriyeyi gözetleyen şahıs var" ihbarı  üzerine harekete geçti. Polis, şüpheli Muhammed Yahya E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. IŞİD'li olduğu belirlenen teröristin üzerinden IŞİD ile bağlantılı görseller ve dokümanlar çıktı. Türk vatandaşı Muhammed Yahya E. salı günü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bu arada teröristin ağaça çıkıp taburu gözetlemesi güvenlik kamerasına yansıdı. Teröristin bir süre tabur çevresinde dolaştıktan sonra ağaca çıktığı görülüyor. 


 


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