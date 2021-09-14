İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü'nde intihar girişimi
Kayseri'de, 3. kattaki çalıştığı odanın penceresinden atlayan İŞKUR İl Müdürlüğü personeli ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nde bulunan İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü'nde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kurum çalışanı 34 yaşındaki N.T. 3. kattaki çalıştığı odanın penceresinden aşağı atladı. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan N.T., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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