İspanya'da 20 yıldır tartışılan ötanazinin yasallaşması meclisten geçti

18 Aralık 2020 Cuma, 13:33

Ötanazinin yasallaştırılması için yapılacak oylama öncesinde, ötanazi karşıtları Madrid'deki İspanyol Meclisi'nin önünde eylem düzenledi (Fotoğraflar: Reuters)

Koyu Katolik kanadın güçlü olduğu İspanya'da 20 yılı aşkın süredir tartışılan ötanazi yasa tasarısı, solcu hükümet tarafından parlamentoya sunuldu.

Sputnik'in haberine göre, mecliste 138'e karşı 198 oyla kabul edilen yasa tasarısının senatodan da onay alması halinde 2021 ilkbaharında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

TEDAVİSİ MÜMKÜN OLMAYAN ACILAR İÇİN

Ötanazi için İspanyol vatandaşı ve 18 yaşından büyük olmak şartları getiren tasarıya göre, tedavisi mümkün olmayan, fiziksel veya zihinsel büyük acıya maruz kalan çaresiz hastalıklara yakalananlar kendi istekleriyle bunu talep edebilecek.

ÖTANAZİNİN YASAL OLDUĞU 6. ÜLKE OLACAK

İspanya böylece Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Kanada ve Avustralya'nın ardından ötanaziyi yasallaştıran 6. ülke olma yolunda resmen adım attı.

Başbakan Pedro Sanchez, meclisin verdiği kararla ilgili "Ülke için büyük bir toplumsal kazanım. Özgürlükte, medeni haklarda ve onurda ilerliyoruz" tweetini attı.