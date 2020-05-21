İspanya'da ölümler, iki aydan sonra ilk defa 50'nin altına düştü
Korona virüsünden en çok etkilenen ülkelerden İspanya'da, 16 Mart'tan bu yana bir ilk yaşandı. Ülkede koronavirüs nedeniyle 24 saatte yaşamını yitirenlerin sayısı 48'e düştü.
Korona virüsü nedeniyle en çok can kaybına sahne olan ülkelerden İspanya’da, bir günde ölenlerin sayısı 50’nin altına düştü. İspanya Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüsü kaynaklı 48 ölüm yaşandığını açıkladı. Bu veriyle, İspanya’da her gün yaşanan korona kaynaklı ölümler 16 Mart’tan beri ilk kez 50’nin altına düştü.
Ülkede kayıtlara geçirilebilen toplam ölü sayısı 27 bin 940’a yükselirken, 428 yeni vakanın tespitiyle toplam vaka sayısı da 233 bin 37’ye çıktı.
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