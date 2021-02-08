İsrail, ABD'den 9 milyar dolarlık gelişmiş askeri teçhizat alma planını onayladı
İsrail güvenlik kabinesi, ABD'den 9 milyar dolar tutarındaki savaş uçakları ve gelişmiş askeri teçhizatın tedariki yoluyla hava kuvvetlerini güçlendirme planını onayladı.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde plana 3 yıl gecikmeli onay verildiği belirtildi.
ABD'den savaş uçakları, helikopterler ve yakıt ikmal uçakları satın alınmasının planlandığı ve 7 saat sürdüğü aktarılan toplantıda Savunma Bakanı Benny Gantz da hazır bulundu.
İSRAİL MALİYE BAKANLIĞI ANLAŞMAYA KARŞI ÇIKTI
KAN'a göre Maliye Bakanlığı, Tel Aviv'in planı finanse etmek amacıyla ABD bankalarından kredi almasının gerekeceği, bunun da ABD tarafından İsrail'e yapılan yıllık yardımdan düşülmesi anlamına geleceği için anlaşmaya karşı çıktı.
İsrail'in ABD'den almayı planladığı savaş sanayi ürünlerinden bazılarını Chinook helikopterleri, F-35 ve F-16 savaş uçakları, bombalar ve gelişmiş silahlar oluşturuyor.
İsrail'in en büyük askeri destekçisi konumundaki Amerika Birleşik Devletleri, 2018 yılında bu ülkeye 10 yıl içinde 38 milyar dolarlık askeri yardım sağlayacağını açıklamıştı.
En Çok Okunan Haberler
- Melih Bulu'dan akla ziyan sözler
- AKP'li Mahir Ünal'dan çiftçiye 'cep telefonu' yanıtı
- İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor
- Kurulan yeni fakülteler bu işe yarayacak
- ABD’li bilim insanları ahşabı şeffaf hale getirdi
- Yönetmediği bir sosyal medya hesabından tutuklandı
- AKP'li Başkan salonu terk etti
- Yarışmaya damga vuran soru sosyal medyada gündem oldu
- Uzaylılar Dünya'yı neden ziyaret etmiyor?
- Alaattin Çakıcı’dan Melih Bulu’ya mektuplu destek
Video Haberler
- Havaya ateş açan maganda ve “makas” terörü kamerada
- Kısıtlamaya rağmen pikniğe gidenler polisi görünce kaçtı
- Özlü'den mutasyonlu virüs hakkında önemli açıklama
- Rambo Okan Abdurrahim Albayrak’a saldırmak istedi
- CHP'den Erdoğan'a Clup House videosu
- Kızına şiddet uygulayan Nurcan Serçe ve eşi tutuklandı
- Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü
- Koronavirüsü yenen Başkan Böcek, oğluyla yürüyüşe çıktı
- ABD'de dehşete düşüren anlar: 3 ölü
- Boğaziçili öğrenciler için Türk Marşı'nı çaldı
En Çok Okunan Haberler
- Melih Bulu'dan akla ziyan sözler
- AKP'li Mahir Ünal'dan çiftçiye 'cep telefonu' yanıtı
- İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor
- Kurulan yeni fakülteler bu işe yarayacak
- ABD’li bilim insanları ahşabı şeffaf hale getirdi
- Yönetmediği bir sosyal medya hesabından tutuklandı
- AKP'li Başkan salonu terk etti
- Yarışmaya damga vuran soru sosyal medyada gündem oldu
- Uzaylılar Dünya'yı neden ziyaret etmiyor?
- Alaattin Çakıcı’dan Melih Bulu’ya mektuplu destek