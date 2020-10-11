İsrail İstihbarat Bakanı Cohen: Katar'ın F-35 satın almasına karşıyız
İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen yaptığı açıklamada, İsrail'in bölgedeki askeri üstünlüğünü sürdürme gereğini gerekçe göstererek, ABD'nin Katar'a herhangi bir F-35 savaş uçağı satışına karşı çıkacağını söyledi.
İsrail, Katar'ın ABD'den F-35 alma yönündeki resmi talepleriyle ilgili çıkan haberlere tepki gösterdi. İsrail Eli Cohen, İsrail Ordusu Radyosu'nda, Katar'ın gizli F-35 savaş uçağı satın alması için Washington'a resmi bir talepte bulunduğu Reuters raporuna dair "İsrail'in böyle bir satışa karşı çıkıp çıkmayacağına" sorusu soruldu. Cohen ise " Cevap evet diyerek bölgede güvenliğimiz ve askeri üstünlüğümüz bizim için en önemli şeyler. Bölgemiz henüz İsviçre'ye dönüşmüş değil" diyerek yanıt verdi.
Reuters'ın haberine göre, bölgedeki en büyük Amerikan üssüne birine ev sahipliği yapan Katar'ın, geçtiğimiz haftalarda Lockheed Martin firmasının ürettiği F-35'lerden almak için ABD'ye resmi talepte bulunduğu öne sürülmüştü.
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