İsrail savaş uçakları Gazze'yi bombaladı

İsrail savaş uçakları, Gazze'de Hamas'a ait bazı noktaları bombaladı.

cumhuriyet.com.tr
24 Ağustos 2020 Pazartesi, 09:07
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de Hamas'a ait bir tünel ile bazı askeri noktalara hava saldırısı düzenlendiği belirtildi. Saldırının, helyum gazıyla şişirilmiş yanan balonlar gönderilmesine karşılık olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Filistin kaynaklarından alınan bilgiye göre de İsrail, Gazze'nin Han Yunus kentinde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait gözlem ve askeri noktaları vurdu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.



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